Neste município holandês, a tradição da memória continua a florescer, oito décadas após a sua libertação.

Localizado em uma vasta área de 65.5 acres no sul do país, perto de Margraten, este é o único cemitério militar americano dos Países Baixos, que homenageia cerca de 10.000 soldados americanos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial.

Aproximadamente 8.300 lápides, a maioria com cruzes ou com a Estrela de Davi, dominam fileiras cuidadosamente arqueadas em gramados bem cuidados. Na entrada do cemitério, 1.722 nomes estão gravados na Parede dos Desaparecidos.

O guia da visita é Arie-Jan van Hees, especialista em Segunda Guerra Mundial, residente nativo e ex-membro das forças armadas holandesas. Sua visita de 90 minutos mergulha em fatos profundos sobre o conflito, incluindo seu impacto devastador nos soldados aliados e na população holandesa sob a ocupação nazista, especialmente na comunidade judaica holandesa. Ele conta histórias arrepiantes da Operação Market-Garden, a maior operação aerotransportada da guerra, que ocorreu a cerca de 110 quilômetros do cemitério. Ele também revela como vários soldados homenageados aqui são retratados em livros e séries famosas como "Band of Brothers".

No entanto, a visita toma um rumo profundamente pessoal na Plot H, Row 6, Grave 4. Van Hees revela um fato pouco conhecido: cada soldado tem uma família local, indivíduo ou organização como seu guardião. Van Hees e sua família adotaram Verl E. Miller em 2005, o soldado enterrado nesta cova.

Van Hees fornece informações de fundo sobre o serviço de Miller, como seu papel como passageiro de aerodeslizamento e sua morte por fogo inimigo. Ele ilustra Miller como um adolescente do interior de Ohio que se alistou para substituir seu irmão mais velho que acabara de se casar e se tornou um escritor de cartas entusiasta durante seu serviço. A audiência ouve com atenção, alguns em silêncio, outros enxugando lágrimas.

“Depois de terminar minha visita, os visitantes costumam se despedir com lágrimas nos olhos, muitas vezes expressando gratidão pelo fato de muitos nos Estados Unidos não terem consciência das muitas mortes americanas no exterior, mas também pelo programa de adoção em Margraten”, disse van Hees em uma entrevista recente com a CNN Viagem.

“Eles expressam gratidão ao povo holandês por sua dedicação em honrar os soldados americanos, muitas vezes referidos como a Maior Geração, que repousam no Cemitério Americano dos Países Baixos.”

Uma legado de oito décadas

O cemitério compartilha essa tradição com outros túmulos europeus, mas o programa de adoção de Margraten se destaca como perhaps o mais amplo e duradouro.

Começou em 1945, apenas um ano após a construção do cemitério original para abrigar os restos de milhares de soldados americanos mortos durante operações no leste dos Países Baixos ou em avanços para território alemão.

Após o fim das hostilidades na Europa em 8 de maio de 1945, e até 1947, cerca de 18.000 soldados americanos tinham sido enterrados em Margraten. Alguns foram depois devolvidos ao solo americano. À medida que os holandeses procuravam um método significativo para honrar seus libertadores, surgiu um movimento grassroots quando famílias se voluntariaram para se tornarem cuidadoras dos túmulos de seus soldados adotivos. Os registros que ligavam soldados e famílias holandesas eram mantidos, com endereços e outras informações significativas escritos ou digitados em cartões-index.

“O que é tão notável sobre essa empreitada toda é que ela surgiu em uma comunidade modesta, agrícola, composta por pessoas comuns: padres, prefeitos, fazendeiros, indivíduos de backgrounds diversos”, afirmou Peter Schrijvers, especialista em Segunda Guerra Mundial, cuja obra inclui "Os Meninos de Margraten: Como uma aldeia europeia manteve vivos os libertadores americanos".

“O fato de eles terem estabelecido uma organização quase organicamente - vasculhando por máquinas de escrever de quem as tivesse - é realmente notável."

O movimento grassroots ganhou força quando uma carta do prefeito de Maastricht, a oito quilômetros de Margraten, apareceu na revista LIFE em agosto de 1945, expressando gratidão aos soldados americanos. Isso levou Mabel Feil de Demopolis, Alabama, a solicitar informações sobre o túmulo de seu falecido marido, que acabou sendo adotado por uma família holandesa. Isso levou a uma publicidade mais ampla e a um maior interesse no programa, explicou Schrijvers.

Desde 2003, a Fundação para Adotar Túmulos no Cemitério Americano de Margraten gerencia o programa. A lista de espera chegou a 1.000 nomes em 2021, o que levou a fundação a suspender novas inscrições. Atualmente, mais de 700 candidatos à espera persistiram, com entre 30 e 60 túmulos se tornando disponíveis anualmente, afirmou o secretário da fundação, Frans Roebroeks.

“As pessoas que entram na lista de espera estão tão ansiosas para adotar um túmulo que, uma vez que o obtêm, tomam todas as medidas para mantê-lo em sua família”, afirmou Roebroeks.

“Eles levam seus filhos ao cemitério e esperam que eles herdem o túmulo quando crescerem. Nos dá prazer testemunhar famílias tão dedicadas com crianças jovens visitando as instalações de nossa fundação. Achamos que a importância de nosso trabalho é evidente."

Nos Países Baixos, 12 de setembro tem significado, sendo o aniversário da libertação da primeira vila holandesa libertada, Mesch, na província de South-Limburg. O rei Willem-Alexander e a rainha Máxima participarão do evento inaugural em Mesch para comemorar o 80º aniversário dessa libertação. Várias atividades comemorativas, em que muitos veteranos americanos participam, incluem a **Sinfon

Uma mulher chamada Schrijvers mencionou, "Uma senhora me disse, 'Se esquecermos deles, eles morrerão uma segunda vez.' E acho que isso é um motivador significativo para as pessoas, aquelas que ainda lembram da guerra. O sentimento entre eles é: se pararmos de fazer isso, se não convencermos nossas descendências, futuras gerações a não esquecer, esses soldados morrerão uma segunda vez. E isso, para muitos, é demais para suportar."

"Compromissos inabaláveis"

De acordo com Schrijvers, a duração e o sucesso do programa de adoção podem ser atribuídos a vários fatores. Um aspecto contribuinte é como a guerra evoluiu durante o outono e o inverno de 1944.

A partir de setembro, a parte sul dos Países Baixos foi libertada por tropas aliadas - meses antes do resto do país - após quase cinco anos de ocupação alemã. As tropas americanas mantiveram fortes laços com as comunidades holandesas ao redor de Margraten durante operações aéreas e terrestres importantes no vizinho Alemanha. De acordo com Schrijvers, "Os laços excepcionalmente próximos entre os libertados e aqueles que os libertaram foram forjados durante esse período."

No entanto, quando milhares de corpos dos soldados foram trazidos de volta para Margraten para serem enterrados, um forte desejo de honrar sua memória passou por várias gerações entre as famílias holandesas.

"Ficar diante de um túmulo de um jovem com um futuro inteiro pela frente, cuja vida terminou abruptamente é algo que ficaria gravado nas suas mentes", afirmou Schrijvers. "É horrível de se considerar, e testemunhar isso acontecer várias vezes - estamos falando de mais de 18 mil na época - é uma imagem que nunca será esquecida."

Assim como alguns sobreviventes holandeses da guerra, o avô de Roebroeks conhecia o soldado cujo túmulo ele escolheu para adotar.

Henry W. Wolf serviu no 774º Batalhão de Artilharia de Campo e o avô de Roebroeks recebeu os soldados para dormir em sua propriedade e compartilhou refeições com eles. Wolf, que seu avô considerava seu próprio filho, foi morto em ação. Devastado, o holandês foi imediatamente ao cemitério para adotar o túmulo de Wolf, uma responsabilidade que agora é cuidada pela irmã de Roebroeks.

Quando Van Hees tinha 20 anos, sua vila holandesa foi atacada por tropas alemãs e ele foi levado para um campo de trabalho forçado. Felizmente, ele foi libertado pela 79ª Divisão de Infantaria Lorraine, pouco antes do fim da guerra.

"Graças à 79ª Divisão de Infantaria Lorraine, fui libertado pouco antes do fim da guerra, em 8 de abril de 1945", revelou Van Hees, cujo filho, Jeroen, adotou um soldado que havia salvado seu avô quando ele tinha 11 anos.

"A emoção é esmagadora"

Aproximadamente metade dos adotantes de túmulos entrou em contato com as famílias dos soldados. Essas relações se desenvolvem em laços profundos de apreciação mútua, oferecendo aos parentes americanos a oportunidade de conhecer um parente perdido que eles nunca tiveram a chance de conhecer.

Esse é o caso de Susan Brueggemeier e Cindy Landwehr, que, junto com seus outros dois irmãos, não sabiam muito sobre um de seus tios depois que ele morreu durante a guerra.

Então, em setembro de 2019, quase 75 anos após a morte de seu tio, Brueggemeier recebeu um e-mail inesperado de um primo que carregava o nome do tio. O primo havia descoberto informações sobre o soldado através da Fundação Heritage of Honor, um memorial online de mais de 38 mil soldados americanos pela Europa.

Brueggemeier e seu marido, Bob, planejaram visitar os Países Baixos dentro de dois meses para um cruzeiro pelo rio que terminaria em Amsterdam. Van Hees e sua esposa, Nicole, concordaram em acompanhar o casal até Margraten, onde eles veriam o túmulo de seu tio pela primeira vez entre as fileiras de cruzes brancas de mármore e estrelas.

"Fica sem fôlego pensando 'Tem essa quantidade de pessoas?' e 'Tem tantos desses cemitérios?' e 'Esses eram todos jovens com vidas para viver'", disse Brueggemeier. "Durante a pandemia, Brueggemeier e Van Hees mantiveram contato, compartilhando novas descobertas sobre o soldado." Em 2022, os Brueggemeiers voltaram a Margraten - desta vez, na companhia de Landwehr e seu marido, Craig - como convidados por três dias de eventos em homenagem ao seu tio.

Havia uma cerimônia que reconhecia Miller postumamente com a prestigiada Cinta Laranja Holandesa, uma honra militar significativa. Van Hees e Tim Hendriks, outro especialista em guerra holandês, foram os responsáveis por submeter o pedido para essa reconhecimento. Junto com a cerimônia, os participantes também exploraram os lugares onde seu tio passou seus últimos dias.

Nas palavras de Landwehr, "Eles pretty much nos levaram pelos trilhos que nosso tio teria seguido, o local onde seu glider pousou, onde ele marchou. Eles até pesquisaram e nos mostraram o local de sua trincheira, coletaram solo dali para nós levarmos para casa. Foi realmente incrível."

O programa de comemoração não só manteve a memória de Miller viva, como também curou a família, como Brueggemeier explicou: "Minha tia, meu tio, primos, irmãos e eu estamos mais próximos devido à história de Verl e aos esforços dos adotantes em homenageá-lo."

"Ele nunca fica sozinho"

Outros adotantes continuam a procurar pelos familiares restantes do soldado.

Em 2005, após a visita do Presidente George W. Bush ao cemitério, Peggy Kuijpers e seu parceiro, Maurice Claessen, adotaram o soldado Paul Akosevich. No entanto, eles possuem apenas informações limitadas sobre ele, como seu serviço na Segunda Guerra Mundial, seu estado natal (Califórnia) e sua data de morte (14 de março de 1945). Uma descoberta recente revelou que ele jogava futebol no ensino médio, fato mencionado em um artigo do LA Times de 1942.

Eles carregaram suas informações de contato na página do Find A Grave de Akosevich e frequentemente compartilham suas visitas ao seu túmulo em uma página do Facebook pública para adotantes. Infelizmente, eles ainda não receberam nenhum contato, mas remain optimistas de que alguém os encontrará algum dia.

"Queremos que eles saibam que seu túmulo está em Margraten e que o adotamos e cuidamos dele", disse Claessen, carregando uma foto em preto e branco de Akosevich no celular, assim como um pai orgulhoso faria. "Ele nunca esteve sozinho."

"A influência do cemitério"

Assim como o programa de adoção e outras iniciativas que homenageiam soldados, o Cemitério Americano da Holanda, mantido pela Comissão de Monumentos de Batalhas Americanos, floresce durante vários eventos de comemoração antes do 80º aniversário da libertação e do fim da guerra em 2025.

O centro de visitantes de $6,7 milhões, inaugurado em dezembro de 2023, apresenta exposições dedicadas a campanhas militares cruciais que ocorreram na área, com artifacts reais como uniformes e uma cruz de madeira que outrora adornava um túmulo. O cemitério é uma experiência emocionalmente poderosa para visitantes dos EUA pela primeira vez, de acordo com o superintendente Jason Bordelon.

"Porque a Segunda Guerra Mundial não ocorreu no solo americano, parece diferente quando você fica neste cenário e vê, fisicamente, o ambiente onde eles estavam, e observa a magnitude e o poder do cemitério", disse Bordelon.

O último soldado enterrado no cemitério é Willis Utecht, um segundo-tenente morto em 2 de outubro de 1944, perto da vila holandesa de Mook. Seu corpo não pôde ser recuperado do campo de batalha, o que o deixou como desaparecido em ação. Eventualmente, seu nome foi inscrito na Parede dos Desaparecidos.

Em 1993, restos humanos encontrados por um fazendeiro arando seu campo foram identificados como ele. Em 16 de setembro de 1994, ele foi enterrado perto da bandeira americana de 20 metros de altura.

Rapidamente, seu túmulo foi adotado.

