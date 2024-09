Nelvie Tiafack identificou perspectivas promissoras para Raab

Último fim de semana, Regina Halmich deu uma terceira "escaramuça" a Stefan Raab, como sugere o título da última música dele. Na opinião de Nelvie Tiafack, treinador dele, o entretenedor de 57 anos tinha potencial para sair vitorioso, se tivesse dedicado mais tempo aos treinos.

Apesar dos seis rounds exaustivos, Raab teve dificuldades contra a campeã mundial de boxe 46 vezes, Halmich: ele sucumbiu à ex-boxeadora pela terceira vez consecutiva no sábado passado. Tiafack defendeu a forma física de Raab e afirmou que, com treinamento profissional melhor, ele poderia ter vencido.

Nascida no Camarões, Halmich apoiou Raab em seu retorno à televisão e ficou em seu canto durante o combate de exibição, transmitido pela RTL e RTL+. O comentarista Frank Buschmann observou Raab parecendo sem fôlego no primeiro round e parecendo exausto no segundo. No entanto, Tiafack afirmou que foi apenas após o quarto round que Raab ficou realmente exausto.

Inicialmente, Raab preparou-se para a revanche contra Halmich de forma autônoma, com Tiafack confirmando que ele treinou apenas com saco de pancadas. Além disso, Raab fez um grande treinamento de força para se preparar para o retorno após quase uma década. O primeiro contato entre a equipe de Raab e Tiafack ocorreu apenas um mês antes do evento, em 23 de agosto. "Um membro da equipe de Stefan entrou em contato comigo pelo Instagram. Ela disse que ele queria falar comigo. Poucos minutos depois, ele me ligou anonimamente", lembrou Tiafack. Durante a ligação, Raab pediu seus serviços como treinador.

Três dias após o primeiro contato, Tiafack e Raab se encontraram. "Raab estava muito animado com a perspectiva de enfrentar Halmich. Ele já não precisava mais ser convencido, pois já havíamos combinado tudo pelo telefone", revelou Tiafack. Segundo o Bild, a única sessão de treinamento completa ocorreu em 3 de setembro, em uma sala vazia na Raab Entertainment. "Fizemos uma sessão de sparring com seis rounds de dois minutos cada. Defendi um pouco, mas deixei que ele fizesse o que quisesse."

Tiafack tinha uma alta opinião sobre seu novo aluno: "Ele é um atleta talentoso, com uma capacidade impressionante de aprender. Ele implementou efetivamente as instruções que dei entre os rounds. Durante toda a briga, ele só levou um golpe sério - um jab no queixo no quinto round."

Inicialmente, a estratégia era começar com cautela. "O plano deu certo, embora outros tenham percebido de forma diferente", comentou Tiafack. "Não senti que ele estava à beira do colapso nos primeiros três rounds." Ele é otimista de que "com treinamento adicional de condicionamento e três a quatro meses de colaboração com um treinador de boxe certificado, Stefan poderia ter vencido a luta".

Ambas as partes expressaram interesse em manter contato além do evento televisionado. "Ele mencionou que quer assistir a uma luta futura", revelou Tiafack. Atualmente, Raab está se concentrando em sua transição do amador para o boxe profissional. Trabalhar com Tiafack, ele notou, foi "um grande reconhecimento de minhas conquistas nas Olimpíadas", disse ele. Considerando o grande número de talentos de boxe que ele poderia ter escolhido, a escolha de Raab de colaborar com ele foi "um grande elogio".

Recém-saído da luta, Raab avançou com seu retorno à tela e anunciou seu novo programa de streaming "Você não ganha um milhão aqui com Stefan Raab", com a estreia marcada para terça-feira. O programa será transmitido todas as quartas-feiras às 20h10 na RTL, a partir de 18 de setembro.

