Navio de cruzeiro perde energia num mar do Norte agitado

As autoridades marítimas dinamarquesas disseram à CNN, na sexta-feira, que o navio, MS Maud, perdeu a capacidade de navegar depois de ventos fortes terem partido janelas de vidro, permitindo a entrada de água e provocando um corte temporário de energia.

A Hurtigruten Expeditions (HX) fez um relato um pouco diferente sobre o que causou o incidente, dizendo à CNN num comunicado que o seu navio sofreu a perda temporária de energia na quinta-feira "depois de encontrar uma onda rebelde". O navio, que transporta 266 passageiros e 131 tripulantes, dirigia-se para Tilbury, no Reino Unido, a partir de Florø, na Noruega.

O MS Maud navegava a cerca de 120 milhas (193 quilómetros) ao largo da costa ocidental da Dinamarca na quinta-feira quando o incidente ocorreu, disse um porta-voz do Centro de Coordenação de Salvamento Conjunto Dinamarquês (JRCC).

Não foi pedido ao JRCC que evacuasse os passageiros e a tripulação, o que levou o porta-voz a acreditar que "está tudo bem" com todos os que ainda se encontram a bordo.

"O navio confirmou que todos os tripulantes e convidados estão bem e em segurança, que o estado do navio permanece estável e que a tripulação é capaz de navegar com as suas próprias forças", disse o porta-voz do HX na sexta-feira.

O navio civil estava estável com os motores a funcionar; no entanto, os sistemas de navegação e o radar continuavam desligados "devido à água nos sistemas da ponte", disse o porta-voz da JRCC na sexta-feira.

"O navio pode manobrar através dos sistemas de emergência e tem dois navios civis de apoio da empresa Esvagt nas proximidades", acrescentou.

A rota do navio foi alterada após verificações de segurança e avaliações técnicas, disse a HX, e os passageiros vão agora desembarcar em Bremerhaven, na Alemanha.

"A nossa equipa organizou a viagem de regresso a casa para os passageiros a bordo", afirmou o porta-voz da HX.

