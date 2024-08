- Nasceu o quinto filho do célebre romancista.

Sebastian Fitzek, de 52 anos, está aumentando sua família novamente: o renomado romancista se tornou pai pela quinta vez. Ele anunciou essa alegre notícia em 30 de agosto por meio de sua conta do Instagram, acompanhada por uma foto fofa do bebê. "Desde o início, parece que você sempre fez parte das nossas vidas. Bem-vindo à existência: Moritz Fitzek!", ele expressou alegremente.

"Esperando por você estão os pais mais orgulhosos, os irmãos mais felizes, um universo cheio de maravilhas e uma biblioteca desbloqueável aos 16 anos", acrescenta ainda. Fitzek é reconhecido como um dos autores mais vendidos da Alemanha, tendo publicado mais de 25 romances de suspense desde 2006, todos os quais alcançaram o topo das paradas. Seu próximo lançamento, "A Garota do Calendário", que explora temas como adoção e terapia com células-tronco, chegará às prateleiras em outubro.

Segundo filho com a esposa Linda

A mãe do pequeno Moritz é Sebastian Fitzek's esposa Linda, com quem ele se casou na Croácia em 2022. Anteriormente, eles deram as boas-vindas a um filho, Oskar, em dezembro de 2020. Do seu casamento anterior com Sandra Fitzek, que terminou em 2019 após nove anos, o escritor tem mais três filhos: a filha Charlotte (13) e os filhos David (12) e Felix (11).

