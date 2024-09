Multidões de funcionários organizam uma greve em uma importante fábrica da Samsung na Índia.

Na terça-feira, funcionários de uma importante fábrica da Samsung Electronics no sul da Índia iniciaram uma greve por salários mais altos, causando interrupções na operação. Isso ocorreu enquanto os executivos de alto nível tentavam resolver esse caso incomum de agitação trabalhista.

A Samsung, uma corporação sul-coreana, é a principal empresa de eletroeletrônicos de consumo na Índia, competindo ferozmente com entidades como a LG Electronics para produzir uma variedade de produtos, incluindo televisores, refrigeradores e smartphones.

A fábrica afetada pela greve, localizada em Sriperumbudur, a menor das duas instalações de produção da Samsung na Índia, emprega aproximadamente 1.800 pessoas e produz dispositivos eletrônicos, não smartphones.

Apesar de se concentrar na produção móvel, essa fábrica representa 20% a 30% da receita anual de $12 bilhões da Samsung na Índia, de acordo com duas fontes com conhecimentos de primeira mão que pediram anonimato.

Cartazes com a inscrição "Greve Indefinida" foram vistos fora da fábrica, próxima a Chennai, onde centenas de trabalhadores vestidos com suas roupas corporativas montaram barracas para se proteger do calor.

O representante da sindicato E. Muthukumar informou à Reuters que a greve continuaria pelo terceiro dia na quarta-feira.

Aproximadamente metade da produção diária da fábrica foi afetada quando muitos trabalhadores ficaram ausentes na segunda-feira. Os manifestantes insistiram em aumentar os salários, melhorar as horas de trabalho e, acima de tudo, exigiram o reconhecimento da Samsung de sua sindicato apoiada pelo grupo Centro de Sindicatos da Índia.

As ações da Samsung Electronics fecharam 1,9% abaixo em Seul, em contraste com a queda de 0,5% do índice Kospi.

De acordo com fontes com conhecimentos do assunto, o CEO da Samsung para a Ásia do Sul-Oeste, JB Park, juntamente com executivos seniores, está presente na fábrica para encontrar uma solução. Park gerencia o mercado da Índia para a Samsung a partir de Gurugram, perto de Nova Délhi.

A Samsung recusou-se a comentar um pedido de comentário. Muthukumar afirmou que não havia sido alcançado nenhum acordo durante as negociações com a gerência da Samsung na terça-feira.

O secretário do trabalho do Tamil Nadu, Veera Raghava Rao, confirmou que as negociações entre os trabalhadores e a gerência estão em andamento, mas ainda não foi alcançada uma solução.

Um representante da Samsung India expressou na segunda-feira que a empresa se engaja ativamente com os trabalhadores para abordar quaisquer preocupações e cumpre rigorosamente todas as leis e regulamentações.

Mais de 800 trabalhadores assinaram um registro fora da fábrica para registrar seu protesto.

A greve occurs just before India's festive season, during which consumers indulge in shopping for gifts or personal use, enticed by manufacturers' discounts.

According to Prabhu Ram, a vice president at Cybermedia Research, "A strike at this juncture poses a challenge to Samsung's production escalation before the crucial festive season sales commencing October."

In South Korea, Samsung Electronics' principal labor union consisting of 36,500 members, who have been advocating for greater wages and benefits, had conducted a strike for several days in July and August.

In late July, however, Samsung asserted that the action did not disrupt production in South Korea.

In India, their employees demand equal compensation for individuals with equal experience duration, as per at least six employees who spoke anonymously.

According to one worker on the factory premises, "If Samsung had offered us a decent wage and respected us, we wouldn't have sought unionization."

These concerns were seconded by certain Indian political leaders who attended Tuesday's protest.

A poster outside the factory implored labor officials not to support management, instead advising, "Discuss and solve labor union demands with union officials."

