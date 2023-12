Mulher grávida em cada um dos seus dois úteros dá à luz gémeos

Após 20 horas de trabalho de parto, Kelsey Hatcher deu à luz o seu terceiro e quarto filhos, um par de gémeos raros, na terça e quarta-feira da semana passada, de acordo com um comunicado de imprensa da Universidade do Alabama no Hospital de Birmingham.

Hatcher foi induzida às 39 semanas e, durante o trabalho de parto, teve o dobro da monitorização e dos registos e foram-lhe atribuídas duas enfermeiras de trabalho de parto e parto, diz o comunicado.

A bebé A, chamada Roxi, nasceu por via vaginal às 19h45 do dia 19 de dezembro.

"Houve um aplauso de todos na sala quando o primeiro bebé foi entregue, mas ainda havia outro bebé", disse a Dra. Shweta Patel, obstetra de Hatcher, no comunicado de imprensa. "Kelsey estava essencialmente trabalhando no útero esquerdo enquanto simultaneamente passava pelo processo pós-parto à direita".

Enquanto tinha contrações com o bebê B, Hatcher já estava amamentando o bebê A, observou Patel.

E quase 10 horas depois, o bebê B, chamado Rebel, foi entregue por cesariana às 6:10 da manhã de 20 de dezembro.

"Depois de uma jornada tão longa e louca, significou o mundo ver as minhas duas meninas juntas pela primeira vez", disse Hatcher.

De acordo com os médicos, as meninas são tecnicamente gémeas, apesar de terem duas datas de nascimento diferentes e de terem estado em dois úteros durante a gravidez.

"Penso que é seguro chamar às meninas gémeas fraternas", disse Richard O. Davis, professor da Divisão de Medicina Materno-Fetal da UAB e médico que co-geriu a gravidez de Hatcher.

"No final do dia, eram dois bebés na mesma barriga ao mesmo tempo. Eles apenas tinham apartamentos diferentes", acrescentou Davis.

Estudos de caso estimam que as probabilidades de uma gravidez como esta - uma mulher com dois úteros que carrega um bebé em cada um deles ao mesmo tempo - são de cerca de 1 em 2 mil milhões na população em geral, embora seja impossível ter a certeza de algo tão pouco frequente.

"Nunca, nos nossos sonhos mais loucos, poderíamos ter planeado uma gravidez e um parto como este, mas trazer as nossas duas meninas saudáveis a este mundo em segurança foi sempre o objetivo, e a UAB ajudou-nos a consegui-lo", disse Hatcher, "Parece apropriado que tenham tido dois aniversários. Ambas tinham as suas próprias 'casas', e agora ambas têm as suas próprias histórias de nascimento únicas".

Uma descoberta surpreendente

Hatcher, que falou com a CNN no início deste ano, nasceu com dois úteros, uma condição chamada didelfia uterina.

Na sua primeira consulta de ecografia, cerca de oito semanas de gravidez, as coisas tomaram um rumo inesperado. O técnico de ultra-sons encontrou rapidamente o bebé e disse a Hatcher que tudo parecia perfeito. O bebé era saudável.

Foi então que Hatcher se lembrou de dizer ao técnico que a sua anatomia era um pouco diferente.

"Por isso, se estiver a fazer uma ecografia e tiver um vislumbre do bebé ou algo do género, não pense que é algo aleatório ou que há algo de errado. Há ali um útero totalmente diferente", disse Hatcher.

Hatcher disse que a técnica de ultrassom agradeceu-lhe por tê-la avisado e disse que iria apenas dar uma olhada rápida no segundo útero para ter certeza de que tudo parecia bem.

"E assim que ela passou a varinha de ultrassom para o outro lado da minha barriga, eu disse: 'Oh, meu Deus! Tem outro.'"

Hatcher nem sequer precisou que lhe dissessem que havia outro bebé. Ela própria podia vê-lo.

"A enfermeira com quem me encontrei nesse dia ficou maravilhada. Disse: 'Nem sequer sei ao certo quais são as estatísticas disto'", recorda Hatcher.

Hatcher diz que teve sorte, de certa forma, porque algumas mulheres com didelfia uterina têm apenas um útero a funcionar; o outro não pode suportar uma gravidez. Mas os seus registos médicos mostram que ela já teve bebés nos dois, mas nunca ao mesmo tempo.

A anatomia invulgar também tinha uma diferença visual. Em certas posições, ela não tinha apenas uma barriga de bebé, mas duas, disse.

Quando se deitava na sua poltrona reclinável à noite, "as meninas separavam-se, quase, e podia-se ver claramente os dois úteros separados, porque havia um grande espaço no meu estômago onde elas caíam para um lado ou para o outro".

As grandes, grandes probabilidades

As probabilidades são espantosas. No ano passado, nasceram nos Estados Unidos cerca de 3,6 milhões de bebés, mas apenas 114.000 eram gémeos, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Por outras palavras, nascem cerca de três pares de gémeos por cada 200 nados-vivos, de acordo com o CDC, e dois desses pares são provavelmente fraternos, o que significa que provêm de dois óvulos fertilizados separados.

A doença de Hatcher também é rara: Cerca de 1 em cada 2.000 mulheres nasce com didelfia uterina.

Para que ela engravidasse em ambos os úteros ao mesmo tempo, dois óvulos tiveram que ser fertilizados, um em cada útero.

Como a maioria das mulheres, Hatcher tem dois ovários, as glândulas que armazenam e libertam os óvulos. Normalmente, os ovários revezam-se na libertação dos óvulos, enviando um para o útero em cada ciclo para ter a oportunidade de ser fertilizado. No entanto, ocasionalmente, um ovário pode libertar mais do que um óvulo em cada ciclo, um fenómeno designado por hiperovulação.

A hiperovulação não foi extensivamente investigada, mas um estudo de 2006 com 500 mulheres descobriu que cerca de 1 em cada 5 delas era capaz de hiperovular. Mas mesmo para essas mulheres, isso não acontece em todos os ciclos. Quando acontece, por vezes um único ovário pode libertar dois óvulos. E ainda mais raramente, ambos os ovários libertam um único óvulo ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu no caso de Hatcher.

Hatcher tinha cerca de sete vezes mais probabilidades de ganhar um jackpot da Powerball e cerca de 131.000 vezes mais probabilidades de ser atingida por um raio em algum momento da sua vida.

