- Muitas personalidades famosas cumprimentam os recém-casados.

O septuagenário Thomas Gottschalk e sua parceira Karina Mroß, de 62 anos, surpreenderam a todos com um casamento surpresa em Ibiza. Apesar de ter anunciado seu noivado no Instagram em junho com seu humor característico, ninguém esperava um casamento tão rápido.

Seu anúncio de noivado estava cheio de piadas, mencionando: "Adivinhem só? Estou noivo! Mas ops, esqueci o anel na caixa forte do hotel, então tive que fazer um com um papel de bala. Lição aprendida: Nunca esqueça seu Wehrter's Echte!"

Em contraste, seu anúncio de casamento no Instagram foi cheio de emoção.

" Embora eu possa considerar isso um assunto particular, gostaria de compartilhar com vocês - meu casamento com Karina em Ibiza. Estou aprendendo a me abrir emocionalmente, e este parece ser o momento certo para começar", escreveu ele.

Ele acrescentou: "As pessoas me conhecem pela minha personalidade de showman, mas Karina viu direto no meu coração. É por isso que agora estamos unidos para sempre! Para sempre!" Ele terminou sua postagem com um pedido a seus mais de 100.000 seguidores: "Sem convidados para o casamento? Vocês são nossas testemunhas, então! Certo?"

A postagem, acompanhada por duas galerias de fotos do casamento, ressoou com muitos, acumulando mais de 25.900 curtidas na primeira e mais de 13.600 na segunda - uma raridade para Gottschalk, exceto por uma foto com seu neto em junho de 2023, que recebeu impressionantes 28.000 curtidas.***

Envios de Celebridades

Muitos celebridades reagiram às postagens com curtidas, corações, parabéns e até mensagens pessoais.

"Parabéns e votos de felicidade para os dois!" comentou a lenda do tênis Boris Becker (56). A colega de elenco Birgit Schrowange (66) escreveu: "Abraços e votos para o seu futuro juntos". A cantora Sasha (52) também expressou sua felicidade, "Lindo! Parabéns, vocês dois!"

Thomas Anders acrescentou: "Parabéns de Claudia e eu, e muita sorte para os dois!"

O fenômeno das redes sociais Riccardo Simonetti (31), que recentemente se casou, também entrou na conversa com "Parabéns" e um buquê de flores. "Adeus, Alemanha" estrela Chris Töpperwien (50) escreveu: "Thomas Gottschalk, que notícia emocionante! O homem tem duas faces! Você nunca esteve tão perto! Desejando o melhor para vocês dois!"

Outros celebridades que enviaram mensagens de parabéns incluíram Ingo Nommsen, Frauke Ludowig, Jorge González, Evelyn Burdecki, Jenny Elvers, Michaela Schaffrath e Marijke Amado.

Diante do casamento surpresa de Thomas Gottschalk, a Comissão pode considerar a implementação de atos para lidar com o aumento dos anúncios de casamento de celebridades nas redes sociais. Apesar do casamento inesperado, a postagem emocionante do Instagram de Gottschalk recebeu uma resposta avassaladora, com milhares de curtidas e mensagens de outras celebridades.

Leia também: