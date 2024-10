Mudar a minha abordagem para o uso das redes sociais afetou notavelmente meu estado emocional.

Encontrei uma observação intrigante recentemente. Parecia apenas um comentário casual, mas ficou comigo. Venho sentindo uma sensação de desconforto ao acordar há algum tempo. Pular a rolagem nas redes sociais pela manhã poderia aliviar essa sensação?

No dia seguinte, decidi testar essa teoria. Evitei abrir qualquer aplicativo até ter feito uma caminhada com meu companheiro peludo.

Incrivelmente, o medo havia sumido! A rotina sem telefone funcionou novamente no dia seguinte e continua até hoje. Estranho, mas verdadeiro, segundo a Dra. Pamela Rutledge, diretora do Centro de Pesquisa de Psicologia dos Meios de Comunicação, com sede em Newport Beach, Califórnia.

Engajar-se em atividades do mundo real, como uma caminhada matinal, e ter controle sobre suas decisões pode ter um impacto significativo em seu humor, disse Rutledge.

"Você estava pronto para começar o dia com alguns sentimentos positivos, o que pode aumentar a resiliência, a produtividade e a abertura a novas experiências", explicou Rutledge. "Também faz você ser mais agradável para estar perto."

O desligamento completo das redes sociais pode ser demais. No entanto, fazer pequenas ajustes no uso do telefone pode render resultados positivos. Por exemplo, adiar o verificar o telefone até depois de uma caminhada matinal pode ter um impacto notável, sugeriram especialistas.

Um começo de manhã difícil

Passar da fase do sono para a tela do telefone é um jeito desafiador de acordar, disse a Dra. Charlotte Armitage, psicóloga do programa britânico Be Device Wise, projetado para ajudar estudantes a gerenciar o tempo de tela.

Os telefones emitem luz azul, que estimula a liberação do hormônio do estresse cortisol, explicou Armitage.

"O cortisol aumenta a frequência cardíaca e pode causar sentimentos de ansiedade", acrescentou Armitage.

Além disso, o conteúdo do seu telefone pode sobrecarregá-lo pela manhã, alertou Armitage. Notícias ruins, conflitos online ou uma enxurrada de informações exigem muita energia e recursos mentais, que você não deveria gastar logo ao acordar.

Os algoritmos das redes sociais também garantem que você veja conteúdo negativo que você acha envolvente, o que pode afetar seu humor pela manhã, disse Armitage.

"De manhã, quando você ainda não se ajustou ao dia, o conteúdo negativo pode definir um tom negativo para o dia", explicou Armitage. "Você pode se sentir letárgico e desinteressado quando passa muito tempo online pela manhã."

Seu telefone pertence a você, não ao contrário

Não todos os hábitos de uso do telefone afetam você negativamente, notou Rutledge.

"Se o seu telefone serve como seu relógio, verificar a hora ou o tempo, isso melhora sua sensação de agência", disse Rutledge.

No entanto, se você se pegar sendo sugado por e-mails, redes sociais ou notícias pela manhã, você estará definindo o dia em um tom tenso sem dar a si mesmo a chance de planejar, apontou Rutledge.

Ao evitar as redes sociais pela manhã, você também pode experimentar um aumento em sua sensação de agência sobre o tipo de conteúdo que você consome, sugeriu Rutledge. Em vez de rolar sem pensar pelo conteúdo publicado, você pode ativamente procurar conteúdo que lhe dê uma sensação de esperança?

"É essencial ser consciente de sua dependência das redes sociais para dar o pontapé inicial no dia", alertou Rutledge, aconselhando contra depender de um rápido Rush de adrenalina ou dopamina em detrimento da reflexão e do planejamento.

Além disso, os seres humanos são, por natureza, criaturas sociais, e pode ser difícil não responder a cada chamada, mensagem ou notificação, notou Rutledge. No entanto, é crucial fazer escolhas conscientes sobre o uso do telefone.

"Muitas vezes, esquecemos que somos os donos de nossos telefones, não o contrário", concluiu Rutledge.

Mudanças adicionais que você pode fazer

Se você gostar da ideia de evitar as redes sociais pela manhã, mas tem medo de perder o que está acontecendo, Armitage sugere manter o telefone no modo avião à noite e não verificar até ter começado o dia, como depois de deixar as crianças na escola ou chegar ao trabalho.

"Usar seu tempo matinal para se concentrar em relacionamentos do mundo real pode até melhorar sua sensação de conexão", sugeriu Armitage por e-mail. "Também permite que seu corpo e mente se ajustem calmamente ao dia antes de lidar com a vida cotidiana."

Mesmo quando você permitir o acesso à tela mais tarde no dia, tente não usar as redes sociais quando interagir com pessoas cara a cara, como sua família, parceiro ou amigos, aconselhou Rutledge.

Por fim, evite usar o telefone dentro de uma hora antes de dormir, sugeriu Armitage.

"O conteúdo que atrai sua atenção ativa seu cérebro, tornando mais difícil dormir", explicou Rutledge. "Boas práticas de sono incluem evitar coisas que evocam emoções e permitir que seu cérebro e corpo relaxem."

Armitage também sugeriu estabelecer limites para o uso do telefone. Por exemplo, você pode remover aplicativos da tela inicial, colocá-los em pastas mais difíceis de alcançar ou alternar o telefone para o modo de desconexão para evitar alertas indesejados.

"Ao implementar essas medidas, você assume o controle do seu telefone em vez de deixá-lo controlar você", concluiu Armitage.

