MTV Video Music Awards 2024: Testemunhe os vencedores revelados

Megan Thee Stallion está organizando o evento onde Katy Perry receberá o prêmio Video Vanguard e apresentará um desempenho que abrange toda a sua carreira.

Eminem abriu o evento com a ajuda de Jelly Roll. Outros artistas agendados para se apresentar incluem Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Rauw Alejandro, Lenny Kravitz e Sabrina Carpenter.

Taylor Swift recebeu a maioria de suas dez indicações pelo imaginativo videoclipe em preto e branco de seu single de estreia do álbum, "Fortnight", de "The Tortured Poets Department". Seu artista convidado na faixa, Post Malone, ficou logo atrás com nove indicações.

Sabrina Carpenter, junto com Eminem e Ariana Grande, cada um tinha seis indicações antes da cerimônia de premiação. SZA e Megan Thee Stallion receberam cinco indicações cada.

A seguir está a lista completa de indicados, com os vencedores destacados em negrito:

VÍDEO DO ANO

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”Billie Eilish – “Lunch”Doja Cat – “Paint The Town Red”Eminem – “Houdini”SZA – “Snooze”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

ARTISTA DO ANO

Ariana GrandeBad BunnyEminemSabrina CarpenterSZATaylor Swift

CANÇÃO DO ANO

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”Jack Harlow – “Lovin On Me”Kendrick Lamar – “Not Like Us”Sabrina Carpenter – “Espresso”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”Teddy Swims – “Lose Control”

MELHOR NOVO ARTISTA

Benson BooneChappell RoanGracie AbramsShaboozeyTeddy SwimsTyla

APRESENTAÇÃO DE DESTAQUE

Agosto de 2023: Kaliii – “Area Codes”Setembro de 2023: GloRilla – “Lick or Sum”Outubro de 2023: Benson Boone – “In the Stars”Novembro de 2023: Coco Jones – “ICU”Dezembro de 2023: Victoria Monet – “On My Mama”Janeiro de 2024: Jessie Murph – “Wild Ones”Fevereiro de 2024: Teddy Swims – “Lose Control”Março de 2024: Chappell Roan – “Red Wine Supernova”Abril de 2024: Flyana Boss – “Yeaaa”Maio de 2024: Laufey – “Goddess”Junho de 2024: Le Sserafim – “Easy”Julho de 2024: The Warning – “Automatic Sun”

MELHOR COLABORAÇÃO

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”Jung Kook ft. Latto – “Seven”Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

MELHOR POP

Camila CabelloDua LipaOlivia RodrigoSabrina CarpenterTate McRaeTaylor Swift

MELHOR HIP-HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”Eminem – “Houdini”GloRilla – “Yeah Glo!”Gunna – “Fukumean”Megan Thee Stallion – “BOA”Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!”

MELHOR R&B

Alicia Keys – “Lifeline”Muni Long – “Made For Me”SZA – “Snooze”Tyla – “Water”Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”Victoria Monet – “On My Mama”

MELHOR ALTERNATIVO

Benson Boone – “Beautiful Things”Bleachers – “Tiny Moves”Hozier – “Too Sweet”Imagine Dragons – “Eyes Closed”Linkin Park – “Friendly Fire”Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

MELHOR ROCK

Bon Jovi – “Legendary”Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”Green Day – “Dilemma”Kings of Leon – “Mustang”Lenny Kravitz – “Human”U2 – “Atomic City”

MELHOR LATINO

Anitta – “Mil Veces”Bad Bunny – “Monaco”Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”Myke Towers – “Lala”Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”Rauw Alejandro – “Touching the Sky”Shakira & Cardi B – “Puntería”

MELHOR AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”Burna Boy – “City Boys”Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”Tems – “Love Me JeJe”Tyla – “Water”Usher, Pheelz – “Ruin”

MELHOR K-POP

Jung Kook ft. Latto – “Seven”Lisa – “Rockstar”NCT Dream – “Smoothie”NewJeans – “Super Shy”Stray Kids – “Lalalala”Tomorrow X Together – “Deja vu”

Ariana Grande – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Direção de Chris BrewsterBleachers – "Tiny Moves" – Direção de Alex Lockett & Maggie QualleyEminem – "Houdini" – Direção de Rich LeeMegan Thee Stallion – "BOA" – Direção de Dan Iglesias Jr.Sabrina Carpenter – "Do Me Favor" – Direção de Bardia ZeinaliTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Direção de Taylor Swift

MELHOR CINEMATOGRAFIA

Ariana Grande – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Cinematografia de Andrei TerionCharli XCX – "Von Dutch" – Cinematografia de Jeff BiermanDua Lipa – "Illusion" – Cinematografia de Nikita KuzmenkoOlivia Rodrigo – "Obsessed" – Cinematografia de Marz MillerRauw Alejandro – "Touching the Sky" – Cinematografia de Camilo MonsalveTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Cinematografia de Rodrigo Prieto

MELHOR EDIÇÃO

Anitta – "Mil Coisas" – Edição de Marshall GlassAriana Grande – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Edição de Luis Caraza PeimbertEminem – "Houdini" – Edição de David ChecelLisa – "Rockstar" – Edição de Nik KohlerSabrina Carpenter – "Espresso" – Edição de Jai ShuklaTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Edição de Chancler Haynes

MELHOR COREOGRAFIA

Bleachers – "Tiny Moves" – Coreografia de Margaret QualleyDua Lipa – "Houdini" – Coreografia de Charm La'DonnaLisa – "Rockstar" – Coreografia de Sean BankheadRauw Alejandro – "Touching the Sky" – Coreografia de Felix ‘Fefe’ BurgosTate McRae – "Greedy" – Coreografia de Sean BankheadTroye Sivan – "Rush" – Coreografia de Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof

MELHOR EFEITOS VISUAIS

Ariana Grande – "The Boy is Mine" – Efeitos Visuais de Digital HouseEminem – "Houdini" – Efeitos Visuais de Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless PostJustin Timberlake – "Selfish" – Efeitos Visuais de Candice DragonasMegan Thee Stallion – "BOA" – Efeitos Visuais de MathematicOlivia Rodrigo – "Get Him Back!" – Efeitos Visuais de Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin JohnsonTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Efeitos Visuais de Parliament

MELHOR DESENHO DE PRODUÇÃO

Charli XCX – "360" – Desenho de Produção de Grace SurnowLisa – "Rockstar" – Desenho de Produção de Pongsan ThawatwichianMegan Thee Stallion – "BOA" – Desenho de Produção de Brittany PorterOlivia Rodrigo – "Bad Idea Right?" – Desenho de Produção de Nicholas des JardinsSabrina Carpenter – "Please Please Please" – Desenho de Produção de Nicholas des JardinsTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Desenho de Produção de Ethan Tobman

No evento, vários artistas estão programados para se apresentar, incluindo Chappell Roan e GloRilla. Após Katy Perry receber seu prêmio, Megan Thee Stallion irá apresentar um segmento cheio de entretenimento com diversas apresentações.

