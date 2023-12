Factos

Mpox nos Estados Unidos Factos rápidos

Em novembro de 2022, a OMS renomeia o vírus da varíola dos macacos como mpox depois de trabalhar com o Comité Internacional para a Taxonomia dos Vírus (ICTV) para renomear o vírus utilizando uma nomenclatura social e cultural não estigmatizante e não ofensiva.

(Fonte: Centros de Controlo e Prevenção de Doenças)

O Mpox é um poxvírus. Provoca geralmente lesões semelhantes a borbulhas ou bolhas e sintomas semelhantes aos da gripe, como a febre. A doença raramente é fatal.

O Mpox propaga-se através de contacto próximo. Isto inclui o contacto físico direto com lesões, bem como com "secreções respiratórias" partilhadas através da interação face a face e do toque em objectos que tenham sido contaminados por lesões ou fluidos da varíola. O vírus também pode passar para o feto através da placenta.

Qualquer pessoa pode ficar doente devido à varíola, mas os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA afirmam que mais de 99% dos casos de varíola nos Estados Unidos durante o surto de 2022 ocorreram entre homens que têm relações sexuais com homens. No entanto, a varíola não é geralmente considerada uma doença sexualmente transmissível.

A varíola é normalmente encontrada na África Ocidental e Central, mas nos últimos anos têm sido observados casos adicionais na Europa, incluindo o Reino Unido, e noutras partes do mundo. Estes casos estão normalmente ligados a viagens internacionais ou a animais importados infectados com o poxvírus.

Acompanhamento de casos

Mapa do CDC Mpox e contagem de casos

Relatórios de situação da OMS

Cronologia e surto de 2022

1958 - O Mpox é descoberto quando macacos mantidos para investigação provocam dois surtos em Copenhaga, na Dinamarca.

1970 - O primeiro caso humano é registado no Zaire (atual República Democrática do Congo).

2003 - Um surto nos Estados Unidos está ligado a cães da pradaria de estimação infectados, importados do Gana, e resulta em mais de 80 casos.

16 de julho de 2021 - O CDC e as autoridades de saúde locais em Dallas anunciam que estão a investigar um caso de mpox num viajante da Nigéria. "O indivíduo é um residente da cidade de Dallas que viajou da Nigéria para Dallas, chegando ao aeroporto Love Field em 9 de julho de 2021. A pessoa está hospitalizada em Dallas e está em condição estável ", disse o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Condado de Dallas em um comunicado.

17 de maio de 2022 - O primeiro caso confirmado de mpox nos EUA no surto de 2022 é comunicado ao CDC num viajante que regressou do Canadá a Massachusetts.

19 de maio de 2022 - A OMS informa que as taxas de mortalidade do surto se situam entre 3% e 6%.

23 de maio de 2022 - O CDC anuncia a libertação de doses de vacina contra a varíola da Reserva Nacional Estratégica do país para "pessoas de alto risco". Nos Estados Unidos, a vacina Jynneos de duas doses está licenciada para prevenir a varíola e especificamente para prevenir a varíola mpox.

26 de maio de 2022 - A Directora do CDC, Dra. Rochelle Walensky, anuncia que os Estados Unidos estão a distribuir a vacina aos estados com casos notificados e recomenda a vacinação para as pessoas com maior risco de infeção devido ao contacto direto com alguém que tenha varíola.

22 de junho de 2022 - O CDC anuncia uma parceria com cinco laboratórios comerciais para aumentar a capacidade de teste nos Estados Unidos.

23 de junho de 2022 - A cidade de Nova Iorque lança a primeira clínica de vacinação contra a varíola nos Estados Unidos.

28 de junho de 2022 - O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) e a administração Biden anunciam uma estratégia de vacinação reforçada e informam que mais de 9.000 doses de vacina foram distribuídas até à data.

22 de julho de 2022 - Duas crianças americanas contraem varíola - um caso inédito nos Estados Unidos. De acordo com o CDC, os dois casos não estão relacionados.

23 de julho de 2022 - A OMS declara a varíola uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, "um acontecimento extraordinário que pode constituir um risco para a saúde pública de outros países através da propagação internacional da doença e que pode exigir uma resposta coordenada a nível internacional".

27 de julho de 2022 - Após semanas de fornecimento limitado de vacinas contra a varíola, são disponibilizadas mais de 786 000 doses adicionais nos Estados Unidos, segundo o HHS.

29 de julho de 2022 - Nova Iorque declara o estado de emergência de catástrofe em resposta ao surto de varíola.

1 de agosto de 2022 - A Califórniae o Illinois declaram o estado de emergência. A Califórnia registou mais de 800 casos, enquanto o Illinois registou mais de 500, de acordo com dados do CDC.

2 de agosto de 2022 - A administração Biden cria uma equipa de resposta à varíola. O presidente Joe Biden nomeia Robert Fenton da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) como coordenador nacional de resposta à varíola da Casa Branca.

2 de agosto de 2022 - Um relatório do Instituto Nacional de Microbiologia de Espanha indica que dois homens, de 31 e 44 anos, que morreram de varíola em casos não relacionados, tinham ambos desenvolvido encefalite, ou inchaço do cérebro, que pode ser desencadeada por infecções virais. A encefalite é uma doença muito rara que se sabe estar associada à varíola. Foi notificada em pessoas com mpox na África Ocidental e num doente nos Estados Unidos em 2003, durante o pequeno surto ligado a cães da pradaria importados.

4 de agosto de 2022 - A administração Biden declara o surto de varíola uma emergência nacional de saúde pública.

5 de agosto de 2022 - Um relatório publicado pelo CDC conclui que 94% dos casos ocorreram em homens que tiveram contacto sexual recente ou contacto íntimo próximo com outro homem. Além disso, 54% dos casos ocorreram entre negros americanos e latinos.

9 de agosto de 2022 - Num esforço para aumentar a oferta limitada da vacina Jynneos mpox, as autoridades federais de saúde autorizam a administração de doses mais pequenas utilizando um método de injeção diferente. A nova estratégia de injeção permite que os prestadores de cuidados de saúde administrem injecções pouco profundas por via intradérmica, entre as camadas da pele, com um quinto da dose padrão, em vez de por via subcutânea, na camada adiposa por baixo da pele, com a dose maior.

18 de agosto de 2022 - A Casa Branca anuncia a aceleração do calendário de distribuição de vacinas do HHS, com a disponibilização de mais 1,8 milhões de doses da vacina Jynneos. Serão distribuídas vacinas adicionais às comunidades que acolhem grandes eventos LGBTQI+.

19 de agosto de 2022 - O condado de King, em Washington, que inclui Seattle, declara o mpox uma emergência de saúde pública, com mais de 270 casos registados.

12 de setembro de 2022 - É confirmada a primeira morte nos EUA devido à var íola no condado de Los Angeles, Califórnia.

11 de maio de 2023 - A OMS declara que o surto de varíola deixou de ser uma emergência de saúde pública.

26 de outubro de 2023 - O Comité Consultivo para as Práticas de Imunização do CDC, ou ACIP, vota unanimemente a favor da recomendação de que certos indivíduos com 18 anos ou mais, com elevado risco de contrair varíola, continuem a receber a vacina como parte da rotina dos seus cuidados de saúde sexual.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com