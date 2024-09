- Mostrando afeição sincera, ele cuida de seu ex-cônjuge.

Há cerca de sete anos, o popular duo de Hollywood, Jennifer Aniston (55) e Justin Theroux (53), vive separados após seu término público. Ao contrário de várias outras relações de celebridades que explodiram, sua separação foi amigável e cordial, como ficou evidente na recente entrevista de Theroux ao "The Times".

Ele compartilhou que Aniston ainda tem grande valor para ele e que sente uma poderosa proteção em relação a ela. Esse sentimento pode ter se intensificado recentemente após Aniston ter tido uma discussão pública com o candidato à vice-presidência de Donald Trump (78), J.D. Vance (40). Um trecho antigo do passado de Vance complica as coisas, onde ele criticou o governo dos EUA como sendo governado por "um monte de senhoras sem filhos" que são infelizes e, consequentemente, tentam impedir que os outros sejam felizes também.

Aniston, que também não tem filhos, reagiu às palavras duras de Vance expressando sua esperança de que a filha dele possa ter filhos no futuro: "Eu só posso dizer... Sr. Vance, eu rezo para que sua filha possa ter a bênção de ter filhos no futuro". Theroux elogiou a resposta rápida de Aniston, dizendo: "Ela falou por si mesma - exatamente como deveria ter feito".

Prova de Caráter

Justin Theroux recentemente chamou a atenção de todos quando seu filme "Beetlejuice Beetlejuice" estreou em Veneza. Acompanhando-o ao evento foi sua nova parceira, Nicole Brydon Bloom (30) - ou será que ela agora é sua noiva? O anel visível em seu dedo parece sugerir isso. Foi a segunda vez que eles apareceram juntos no tapete vermelho, tendo feito sua estreia oficial como casal no Oscar em março.

No entanto, um casamento ainda pode estar a anos de distância: Theroux esteve com Aniston de 2015 a 2018, tendo pedido ela em casamento quase três anos antes disso. Em fevereiro de 2018, eles dois divulgaram um comunicado conjunto anunciando sua separação, que havia ocorrido no final do ano anterior. "Estamos comprometidos em preservar o profundo respeito e amor que temos um pelo outro", disseram na época, e parece que eles conseguiram fazer isso até agora.

Theroux, impressionado com a resposta de Aniston à crítica de Vance, mencionou: "♪ Eu não vou mentir ♪, ela lidou com isso perfeitamente". No meio de seu novo relacionamento com Nicole Brydon Bloom, Theroux não pode deixar de recordar com carinho seu passado com Aniston, frequentemente expressando: "♪ Eu não vou mentir ♪, ainda há um lugar especial no meu coração para ela".

