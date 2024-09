Momentos históricos nos Emmy: Triunfos, choques e uma interrupção catina inesquecível

Sem dúvidas, foi uma noite para os anais da história da televisão e um prazer para aqueles que adoram discursos de aceitação emocionantes misturados com um toque de humor ensaiado.

Saltando de vitoriosos icônicos a menções de nossos companheiros felinos e caninos, aqui estão os principais eventos do 76º Emmy Awards:

Vamos aplaudir ‘Shōgun’

A música começou a diminuir o elenco e produtores da celebrada série de época “Shōgun” após sua vitória na categoria de melhor drama, mas parou abruptamente assim que o ator principal e novo laureado do Emmy, Hiroyuki Sanada, aproximou-se do microfone. Em sua língua natal, ele expressou sua intenção de fazer um breve discurso em japonês. Ele agradeceu à equipe, diretores e mestres "que mantiveram vivos e apoiaram nossos dramas da era samurai até agora." Ele continuou dizendo: "A paixão e os sonhos que herdamos de vocês atravessaram oceanos e fronteiras."

Assim como seu prestígio, "Shōgun" cruzou muitas fronteiras de sua própria maneira. A vitória do programa, marcando o primeiro não em inglês a levar o prêmio de melhor drama e apenas o segundo a ser indicado, reforça o sentimento que muitos criativos defendem apaixonadamente: arrisque-se. Se a história for atraente, o público e o sucesso virão.

No total, a série levou quatro prêmios, incluindo honras individuais que fizeram história para seus dois astros, Sanada e Anna Sawai.

Após sua vitória, que a tornou a primeira atriz de ascendência asiática a levar a categoria de melhor atriz em drama, Sawai expressou sua gratidão no palco por "todas as mulheres que não esperam nada e continuam a servir como inspiração para todos."

Richard Gadd: ‘Tudo melhora’

Richard Gadd subiu ao palco três vezes durante a noite do Emmy, tratando seu primeiro discurso – pelo excelente roteiro para uma série limitada – como se fosse sua única chance e garantindo que deixaria uma marca duradoura no processo.

"Há dez anos, eu estava no fundo do poço. Nunca pensei que seria capaz de consertar minha vida, muito menos ganhar um prêmio como este. Não pensei que seria capaz de restaurar minha própria imagem e me levantar novamente. Aqui estou eu, mais de uma década depois, pegando um dos prêmios de roteiro mais prestigiados da televisão," compartilhou, fazendo referência ao abuso e trauma que ele sofreu e que é explorado em "Baby Reindeer." "Não sei por que estamos aqui, não sei o propósito da vida, mas sei que nada é permanente e, não importa o quão ruins as coisas possam parecer, elas acabarão por melhorar. Então, se você estiver passando por dificuldades, continue lutando. As coisas vão melhorar."

A vitória emocionante de Lisa Colón-Zayas

Quando o poderoso episódio de "The Bear", intitulado "Napkins", chegou ao fim, não havia dúvida na mente de ninguém de que a atuação de Lisa Colón-Zayas merecia nada menos que ouro do Emmy. Os votantes concordaram e lhe concederam o prêmio de melhor atriz coadjuvante em comédia.

No palco, a potência da atuação foi novamente emocionada ao expressar sua surpresa e gratidão por receber a honra, homenageando suas colegas indicadas com admiração sincera. "Eu amo cada uma de vocês. Eu reverencio cada uma de vocês profundamente da alma," disse, referindo-se a Meryl Streep, Sheryl Lee Ralph e Carol Burnett. Ela terminou reconhecendo as eleições futuras, apelando às latinas na plateia: "A todas as latinas olhando para mim, continuem a acreditar e votar. Vote pelos seus direitos."

Candice Bergen: ‘Miau’

Durante seu tempo como a contundente apresentadora de TV Murphy Brown, Candice Bergen nunca se esquivou de causar polêmica – e ainda não o faz. No palco para apresentar um prêmio, Bergen falou sobre seu tempo interpretando o personagem, mergulhando em uma sarcástica comentário político: "Eu estava imersa em um elenco talentoso de atores, beneficiando-me de excelentes roteiros para trabalhar. Em um momento clássico na história de meu personagem, Murphy Brown foi criticada por escolher ser mãe solteira. Ah, como os tempos mudaram. Agora, um candidato republicano à vice-presidência nunca atacaria uma mulher por ter filhos. Senhores e senhoras, meu trabalho aqui está feito. Miau."

Notavelmente, Selena Gomez também fez referência ao estereótipo das "mulheres solteiras e sem filhos" enquanto estava no palco com seus colegas de "Only Murders in the Building" Steve Martin e Martin Short.

John Oliver agradeceu seu cachorro falecido

Havia algo de errado em rir? Talvez, mas foi impossível não se comover com os esforços comoventes de John Oliver para homenagear seu cachorro falecido durante seu discurso de aceitação pelo excelente programa de variedades, apenas para o momento comovente ser interrompido pela música que anunciava sua partida iminente.

"Eu me lembro de Sarah McLachlan," disse Oliver, aproveitando o riso da plateia. "Ela foi uma cachorra extraordinária. Este não é apenas por ela – é por todos os cachorros. Vocês são todas meninas maravilhosas, vocês são todos meninos maravilhosos, e todos merecem um petisco!"

Eles destacaram vários artistas, incluindo Selena Gomez. Sua expressão mudou visivelmente quando Leguizamo mencionou seu reconhecimento por "Only Murders in the Building". Ele brincou: "Ela tem apoiado Steve Martin e Martin Short por três temporadas seguidas!" Leguizamo, que anteriormente havia publicado um anúncio de página inteira no New York Times defendendo que os votantes do Emmy reconhecessem indicados de diversas origens, continuou: "Vamos explorar mais narrativas de comunidades excluídas."

Melhores frases da noite

"Já pensou como é difícil conseguir um encontro depois de 'Misery'?" – Kathy Bates

"Calma, pessoal. Apesar do meu nome, chego em paz." – Will Smith, autor e produtor inglês, e ganhador do prêmio de melhor roteiro de série de drama por "Slow Horses", se referindo àquele incidente do Oscar.

" Sempre que encontro um ator anônimo, simply comento: 'Adoro sua cena com Nicole Kidman.' Em nove em cada dez vezes, acerto." – Steve Martin

"Bem-vindos a todos ao 76º Emmy Awards – também conhecido como a maior noite de homenagem aos astros do cinema nas plataformas de streaming." – Dan Levy, que apresentou com o pai Eugene, entregando uma apresentação sólida – embora não completamente sem riscos.

A vitória de "Shōgun" como primeiro programa não em inglês a ganhar melhor drama encoraja os criativos a arriscar, pois acreditam que, se a história for cativante, o público e o sucesso virão, destacando a importância da diversidade no entretenimento.

O discurso emocionado de John Oliver em homenagem ao seu cachorro falecido enfatizou a importância de reconhecer e apreciar o papel que os pets têm em nossas vidas, destacando o impacto emocional do entretenimento.

