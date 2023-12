Mitos e factos sobre o tratamento da ressaca

Se assim for, pode estar à procura de um método para aliviar o seu sofrimento. Existem certamente muitas das chamadas curas para a ressaca, algumas datando de há séculos atrás.

"Os gregos antigos acreditavam que comer repolho poderia curar a ressaca, e os romanos pensavam que uma refeição de canários fritos faria o truque", disse o Dr. John Brick, ex-chefe de pesquisa do Centro de Estudos do Álcool, Divisão de Educação e Treinamento da Universidade Rutgers, em Nova Jersey, autor de "The Doctor's Hangover Handbook".

"Hoje em dia, alguns alemães acreditam que um pequeno-almoço saudável de carne vermelha e bananas cura as ressacas. Pode encontrar alguns franceses a beber café forte com sal, ou alguns chineses a beber chá de espinafres", disse. "Algumas das curas mais invulgares para a ressaca são utilizadas por algumas pessoas em Porto Rico, que esfregam meio limão debaixo do braço que bebe."

Na verdade, a única cura para uma ressaca é o tempo, de acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo.

"A pessoa deve esperar que o corpo termine de eliminar os subprodutos tóxicos do metabolismo do álcool, se reidrate, cure o tecido irritado e restaure a atividade imunológica e cerebral ao normal", segundo o instituto. Esse processo de recuperação pode levar até 24 horas.

Há coisas que pode fazer para facilitar a sua transição? Possivelmente, dizem os especialistas, mas muitas "curas" comuns para a ressaca podem piorar a sua ressaca. Eis como separar os factos da ficção.

Mito: Beber um pouco mais ajuda

Tomar outra bebida, ou o "pelo do cão que o mordeu", é uma cura bem conhecida para uma ressaca, certo? Não é bem assim, dizem os especialistas.

A razão pela qual algumas pessoas acreditam que funciona é porque, uma vez passados os efeitos calmantes do álcool, o cérebro numa ressaca fica sobre-estimulado. (É também a razão pela qual acorda a meio da noite depois de o seu corpo ter metabolizado o álcool).

"O Dr. Robert Swift, professor de psiquiatria e comportamento humano na Escola de Medicina Warren Alpert da Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island, afirma: "O cérebro fica hiperexcitável depois de o álcool ter desaparecido.

"Se olharmos para o cérebro de alguém com uma ressaca, mesmo que a pessoa se sinta cansada, o seu cérebro está, na verdade, superexcitado", disse ele.

Consumir mais álcool normaliza o cérebro novamente, "porque se está a adicionar um sedativo ao cérebro excitado", disse Swift. "Você se sente melhor até que o álcool desapareça e o ciclo se repita de certa forma."

Facto: Beber café pode acelerar a recuperação

A resposta é sim, dependendo dos sintomas da ressaca, disse Brick. Se é um consumidor de café, saltar a sua chávena de café matinal pode levar à abstinência de cafeína para além da sua ressaca.

Mas o café pode irritar o revestimento do estômago, que já está inflamado pelo álcool, disse Brick. Por isso, se estiver enjoado e com náuseas, o café só pode piorar a situação.

"Se tiver uma ressaca, beba um quarto de uma chávena de café", sugeriu Brick. "Veja se se sente melhor - são necessários cerca de 20 minutos para que a cafeína comece a ter algum efeito percetível.

"Se o café não o fizer sentir melhor, não beba mais. Obviamente, isso não é a cura para a ressaca."

Mito: Comer alimentos gordurosos ajuda

Esqueça comer um pequeno-almoço gorduroso de madrugada depois de uma noite de copos - está a adicionar insulto à injúria, disse Swift: "Os alimentos gordurosos são mais difíceis de digerir, por isso é melhor evitá-los."

Comer alimentos gordurosos também não faz muito sentido. O álcool que bebemos, chamado álcool etílico ou etanol, é o subproduto da fermentação de hidratos de carbono e amidos, geralmente algum tipo de grão, uva ou baga. Embora possa dar origem a algumas bebidas saborosas, o etanol é também um solvente, diz Brick.

"Corta a gordura no estômago da mesma forma que limpa a gordura das peças oleosas do carro", disse.

Em vez disso, os especialistas sugerem a utilização de alimentos para prevenir a ressaca, comendo antes de tomar a primeira bebida.

"Comer alimentos ricos em proteínas e hidratos de carbono pode abrandar significativamente a absorção do álcool", afirma Brick. "Quanto mais lentamente o álcool chegar ao seu cérebro, menos rápido será o 'choque' para o seu cérebro."

Facto: Os electrólitos ajudam

O álcool desidrata, pelo que a dor de cabeça e outros sintomas da ressaca podem dever-se, em parte, à constrição dos vasos sanguíneos e à perda de electrólitos, minerais essenciais como o sódio, o cálcio e o potássio de que o corpo necessita.

Se vomitou, perdeu ainda mais electrólitos e tudo isto pode provocar fadiga, confusão, ritmo cardíaco irregular, problemas digestivos e muito mais.

Substituir os fluidos perdidos por água ou por um tipo de bebida desportiva com electrólitos extra pode ajudar a impulsionar a recuperação de uma ressaca, afirma Swift.

Mito: Tomar acetaminofeno antes de dormir pode evitar uma ressaca

Tomar analgésicos de venda livre pode ser perigoso, especialmente se tomar demasiados enquanto estiver intoxicado, dizem os especialistas. Tomar um acetaminofeno, como o Tylenol, pode danificar ainda mais o seu fígado sobrecarregado, enquanto a aspirina e o ibuprofeno podem irritar o revestimento do estômago.

"Nunca, nunca se deve tomar álcool com acetaminofeno ou Tylenol", disse Swift. "Você pode realmente causar danos ao fígado de uma overdose de Tylenol.

Mas a aspirina, o ibuprofeno e o naproxeno são "teoricamente" OK, acrescentou.

"Mesmo que eles tendem a ser anti-inflamatórios no corpo, eles podem causar inflamação no estômago ", disse Swift. "Não os tome com o estômago vazio; tome sempre anti-inflamatórios com comida."

Facto: Beba o máximo de água possível

Embora a maior parte do álcool seja tratada pelo fígado, uma pequena quantidade deixa o corpo inalterado através do suor, da urina e da respiração.

Levante-se, faça alguns alongamentos e caminhadas ligeiras e beba muita água para estimular a micção, diz Brick.

"Antes de adormecer e quando acordar, beba tanta água quanto a que conseguir aguentar confortavelmente", afirmou. Também pode tomar um multivitamínico "antes de ir para o duche de manhã (para) repor as vitaminas, minerais e outros nutrientes perdidos".

Se preferir algo quente e reconfortante, Brick sugere caldo de carne ou outras sopas caseiras.

"Estas sopas também ajudam a repor os sais perdidos, incluindo o potássio e outras substâncias, mas não o deixam sóbrio mais depressa nem melhoram a sua capacidade de recuperação devido a intoxicação ou ressaca."

Mito: Os comprimidos para a ressaca podem ajudar

As prateleiras das lojas estão repletas das chamadas curas para a ressaca. Infelizmente, não há provas de que funcionem. Em 2020, os investigadores public aram aquilo a que chamaram o "maior ensaio aleatório duplamente cego controlado por placebo do mundo" de suplementos contendo vitaminas, minerais, extractos de plantas e antioxidantes e não encontraram qualquer melhoria real nos sintomas da ressaca.

Mesmo que uma solução funcione, é provável que não resolva todos os seus sintomas, dizem os especialistas.

"Os efeitos do álcool e das bebidas alcoólicas são tão complicados, tão complexos", disse Swift, "que qualquer solução pode resolver um ou dois dos sintomas, mas não os resolverá todos".

O que é que funciona para uma ressaca? Tempo. Vai levar tempo para o seu corpo libertar todas as toxinas que estão a causar o seu sofrimento, dizem os especialistas. E a única forma de evitar uma ressaca é abster-se de beber.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com