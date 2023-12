Millie Bobby Brown assina contrato para protagonizar um filme de ficção científica realizado pelos irmãos Russo

A estrela de "Stranger Things" interpretará uma adolescente órfã num mundo "retro-futurista".

De acordo com o anúncio da Netlix, o filme "segue uma adolescente órfã (Brown) enquanto ela atravessa o oeste americano com um robô e um excêntrico vagabundo em busca de seu irmão mais novo".

Os irmãos Russo realizaram "Avengers: Endgame" e "Avengers: Guerra do Infinito". Eles têm outro filme, "The Gray Man", que chegará ao serviço de streaming no próximo mês.

O novo filme é baseado num livro ilustrado de Simon Stålenhag.

A produção está prevista para começar este outono em Atlanta.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com