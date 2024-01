Michelle Yeoh ensina aos seus filhos que a mãe sabe o que é melhor em 'The Brothers Sun'

Tentar seguir o enredo não tem nada a ver com o assunto, mas a história começa quando há uma tentativa de assassinato do chefe de uma poderosa família do crime organizado de Taiwan por desconhecidos.

Depois de sobreviver a um outro ataque, o filho do chefe do crime, Charles (Justin Chien), treinado para ser o implacável executor da família, dirige-se rapidamente para Los Angeles para proteger a mãe, Eileen (Yeoh), e o irmão mais novo, Bruce (Sam Song Li), que cresceu felizmente sem saber dos pormenores perigosos que envolvem o negócio da família.

A série adopta, assim, o que equivale a um modelo de amigos desencontrados, com o taciturno Charles a ter a oportunidade de passar algum tempo com o protegido Bruce, um estudante e aspirante a ator de improvisação que está compreensivelmente um pouco abalado por, de repente, ter pessoas a tentar matá-lo.

Eileen, por sua vez, tem guardado segredos de ambos os filhos, a começar pelas circunstâncias que a levaram a partir com um deles e o passado da sua relação com o marido. Se juntarmos a isto os potenciais novos interesses amorosos de ambos os filhos, no caso de Bruce, interpretados por Madison Hu - a outra metade de Olivia Rodrigo na série do Disney Channel "Bizaardvark" -, há muito (ou talvez demasiado) em jogo.

"The Brothers Sun" tem um pedigree criativo interessante, co-criado por Byron Wu e Brad Falchuk, este último um colaborador frequente de Ryan Murphy em séries como "American Horror Story". Embora a série exiba um sabor internacional e um gosto por artes marciais, isso é equilibrado pela dinâmica familiar pateta, com a pós-"Everything Everywhere All at Once" Yeoh (que também apareceu na prequela de "The Witcher" da Netflix) a servir de âncora formidável.

Os oito episódios avançam a um ritmo razoavelmente rápido, embora, como é comum acontecer com séries construídas em torno de conceitos de estilo de filme magro, o ritmo se afunde um pouco no meio antes de se recuperar no final.

Em última análise, "The Brothers Sun" revela-se suficientemente gratificante para justificar a sua estreia, mesmo que sejam menos os rapazes do que a Mãe Sol, apesar do título, que dá brilho à série.

"The Brothers Sun" estreia a 4 de janeiro na Netflix.

Fonte: edition.cnn.com