Michael Madsen, famoso ator de "Kill Bill", iniciou um processo de divórcio.

Michael Madsen, conhecido por seus papéis em filmes como "Reservoir Dogs", "Thelma & Louise" e "Kill Bill", está se desfazendo de sua esposa DeAnna após quase três décadas de união. Em sua ação de divórcio, Madsen, agora com 66 anos, faz pesadas acusações contra DeAnna, alegando que ela foi responsável pelo suicídio de seu filho Hudson. Hudson faleceu em janeiro de 2022, aos 26 anos.

Os papéis de divórcio foram apresentados em 18 de setembro, de acordo com a publicação norte-americana "TMZ". Madsen e DeAnna supostamente se separaram pouco depois da morte de Hudson. Eles haviam se casado em 1996. Embora tenha citado "diferenças irreconciliáveis" como motivo, Madsen forneceu mais detalhes na ação. De acordo com o "TMZ", ele acredita que a negligência, o abuso de substâncias e o alcoolismo de DeAnna tiveram um papel significativo na trágica morte de Hudson.

"União Tóxica"

Madsen afirma ainda que DeAnna o levou a uma "relação prejudicial, dependente e tóxica", resultando em sua prisão por violência doméstica em agosto. O incidente ocorreu em Malibu, onde ele foi acusado de empurrar sua esposa para fora de casa. Seus representantes afirmaram posteriormente que se tratava de um mal-entendido. As acusações contra ele foram arquivadas devido à falta de provas suficientes. Ele também já foi preso e condenado por dirigir sob a influência de álcool no passado.

Este é o terceiro casamento fracassado de Madsen. Ele tem três filhos com DeAnna. Ele se casou anteriormente com Georganne LaPiere, meia-irmã de Cher, de 1984 a 1988. Seu segundo casamento, com Jeannine Bisignano, mãe de seu filho mais velho, durou de 1991 a 1995.

A vida pessoal de Michael Madsen pode ser tão intrigante para a indústria do entretenimento quanto seus papéis como ator, dadas as alegações em sua ação de divórcio. Apesar do sucesso de "Thelma & Louise" e "Kill Bill", a atenção de Michael agora parece estar voltada para lidar com a "união tóxica" com sua esposa DeAnna.

