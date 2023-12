Miami Beach pode festejar toda a noite depois de a proibição do consumo de álcool ter sido suspensa

No início desta semana, um juiz decidiu que a última chamada para bebidas alcoólicas em partes de South Beach pode ser transferida das 5 da manhã para as 2 da manhã, na sequência de várias tentativas das autoridades de Miami Beach para dar resposta às queixas dos residentes da cidade sobre os clubes noturnos.

Agora, um juiz do condado de Miami-Dade concedeu uma suspensão temporária da proibição planeada, permitindo que os clubes noturnos de Miami Beach sirvam bebidas alcoólicas até às 5 da manhã durante a época das férias da primavera, de acordo com um representante do clube noturno Story.

A empresa apresentou uma moção na quarta-feira para suspender a aplicação da lei municipal até depois de 27 de março - o pico do turismo das férias da primavera - de acordo com os documentos do Tribunal do Condado de Miami Dade.

O juiz do Tribunal do Circuito de Miami-Dade, Reemberto Diaz, aprovou a moção numa audiência na tarde de quarta-feira - suspendendo a nova lei municipal durante pelo menos 30 dias antes de entrar em vigor, de acordo com um porta-voz da discoteca.

Os advogados de Story afirmaram que a empresa "sofrerá danos substanciais e irreparáveis no momento em que o decreto contestado entrar em vigor", de acordo com a moção.

"Por detrás da Story, o que se encontra é um ecossistema de centenas de trabalhadores do sector da hotelaria que dependem da discoteca para a sua subsistência", afirmou Sean Burstyn, advogado da Story Nightclub, em declarações à CNN. "A aplicação da portaria significou desemprego para essas pessoas. A Story está em atividade e estamos confiantes de que a Story irá prevalecer em tribunal", refere o comunicado.

Este é o mais recente braço de ferro entre os residentes da cidade que procuram a paz e o seu florescente negócio da vida nocturna. Durante as férias da primavera do ano passado, os advogados do hotel Clevelander puseram efetivamente termo à proibição aprovada pela Comissão Municipal de Miami Beach de consumo de álcool nos clubes noturnos de South Beach depois das 2 horas da manhã, quando a violência e o mau comportamento atingiram a praia durante as agitadas férias da primavera.

A CNN contactou um porta-voz da cidade para obter comentários.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com