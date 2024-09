- Meu cônjuge tem ambições de servir como soldado toda a vida, mas não me contou.

Cara Mirja R.,

Estou em meus finais dos vinte anos e tenho sido casada com um militar por quatro anos agora. No entanto, nem sempre são rosas; meu guerreiro está atualmente preso à Militar dos Alemães por uma dúzia de anos. A separação não foi fácil, mas nós conseguimos, e no ano passado eu até me mudei para a base dele. É reconfortante pegar no telefone todas as noites.

Recentemente, soube por um dos amigos de farda do meu marido que ele tinha falado com o seu superior. Ele tinha perguntado se podia juntar-se às fileiras de um soldado de carreira, aspirando a servir na Militar dos Alemães até à reforma. O superior simplesmente respondeu, "Não posso garantir isso ainda. Não tenho certeza se precisarei dos seus serviços em oito anos". Foi isso.

Não é crucial discutir tais decisões importantes dentro de um relacionamento?

O fato de meu cônjuge não ter me comunicado uma decisão tão importante deixou-me com um mau pressentimento. Expressei minhas preocupações, dizendo que acreditava que podíamos discutir qualquer coisa, e ele pediu desculpas, explicando que não queria me causar preocupação, já que eu geralmente reajo muito emocionalmente.

Qual é a sua opinião? A justificativa dele é válida? Muitos homens afirmam que nós, mulheres, somos mais emocionais. Provavelmente há alguma verdade nisso, já que alguma parte do nosso cérebro pode ser mais pronunciada nesse aspecto...

No entanto, em oito anos, como casal, poderíamos certamente encontrar soluções se ele não fosse selecionado para ficar. Mas não indica uma falta de confiança o medo dele de que minha reação emocional tome precedência sobre seu desejo de confiar em mim como sua parceira?

Saudações mais calorosas, Mirja R.

Cara Mirja R.,

Fico feliz em saber que você e seu marido têm um casamento feliz!

E suponho que seja bom você ter parado para refletir: Quão sério é essa situação? Quem é o culpado? E como podemos resolver esse problema?

Você está fazendo isso agora, e posso compartilhar minha perspectiva - a de um psicoterapeuta - de fora. Entendo por que é doloroso e preocupante que seu marido não tenha lhe contado seus planos de servir na Militar dos Alemães até à reforma. Esses planos afetam significativamente sua vida!

O aspecto emocional é importante; como cônjuge militar, você enfrenta o desafio de manter contato intermitente com seu guerreiro devido às separações e possíveis missões perigosas. Essas experiências não são apenas emocionalmente esgotantes, mas também alteram sua vida cotidiana. De se preocupar, sentir falta dele ou se sentir sozinha a ter contato regular com ele, essas circunstâncias cobram seu preço.

Além disso, a postagem militar e a localização do seu marido desempenham um papel importante na sua vida cotidiana, possivelmente obrigando você a se mudar e ajustar seu próprio estilo de vida para se adequar às necessidades dele. Como resultado, a duração do serviço militar dele tem um impacto considerável na sua vida em comum.

Acho que a honestidade nos relacionamentos é essencial quando se tomam decisões que afetam o parceiro. Por exemplo, se eu quiser pintar as paredes do meu consultório de rosa bem vivo, é minha prerrogativa, já que é meu consultório. Mas se eu quiser pintar a sala de estar da mesma cor, eu discutiria isso com ele completamente, e suspeito que ele não gostaria. No entanto, não posso simplesmente pintar a sala de estar sem o consentimento dele e depois alegar que não o envolvi porque presumi que ele não gostaria.

É Inadequado Manter Planos Secretos Como o de Seu Marido Estender Seu Serviço Até à Reforma Em vez de Compartilhar Essa Informação Com Você. Ele Essencialmente Ereitou Uma Pequena Barreira (Ou, Simplificando, Apenas Pintou-a de Rosa) e Exclusivamente Você das Decisões Importantes Que Afetam Sua Vida Em Comum.

Protestar agora e expressar sua preocupação de que esse comportamento é inaceitável é definitivamente justificado. Afinal, em seu relacionamento, você deve esclarecer como vocês se comunicam um com o outro e como pretendem manter e proteger a confiança vital na base de qualquer romance.

A afirmação de que as mulheres reagem mais emocionalmente do que os homens merece uma análise mais aprofundada.

Em primeiro lugar, é infundado que as mulheres são mais emocionais do que os homens. As diferenças de gênero decorrem dos papéis sociais que nos foram ensinado, não de uma estrutura cerebral diferente. ("Os meninos são melhores em matemática do que as meninas", "Os meninos não choram", "As meninas não se importam em colocar seus próprios desejos em segundo plano para servir aos outros").

Vivemos em um sistema patriarcal e temos aceitado a noção de que os sentimentos dos homens são válidos, enquanto os sentimentos das mulheres ou de outros são descartados como histéricos ou exagerados ou simplesmente "muito" emocionais. Essa perspectiva enviesada faz um desserviço a ambos os sexos.

Os homens são encorajados a torcer e lutar em eventos esportivos, o que é tolerado socialmente. Já atendi pacientes que "resolvem" conflitos ficando bêbados com os amigos e desmaiando, apesar de terem famílias e filhos pequenos em casa. Isso supostamente exemplifica o comportamento masculino típico.

Quanto à política, que é predominantemente liderada por homens, as emoções intensas e as lutas pelo poder frequentemente prejudicam suas operações (Putin, Trump, Berlusconi, e assim por diante).

As mulheres são frequentemente rotuladas como "muito" emocionais quando expressam sentimentos, como quando sentem sintomas de TPM por vários dias, choram de dor ou apontam injustiças em suas interações sociais. Sugiro que você questione essa perspectiva e procure exemplos contrários.

A noção de que as mulheres são "muito" ou "erroneamente" emocionais serve para diminuir sua importância.

A afirmação do seu marido de que ele lhe escondeu algo devido à sua "muita" natureza emocional, tende a transferir a culpa para você. Isso é um padrão que costumo notar em discussões sobre segredos ou ciúme, onde os papéis do culpado e da vítima frequentemente se invertem.

Então, segue: Não consegui compartilhar as novidades sobre meu novo colega de trabalho atraente porque você tende a exagerar. Ou quando um caso é descoberto: "Não posso mais confiar em você porque você invadiu minha privacidade."

Desejo que essa situação leve vocês dois a promoverem mais abertura e honestidade um com o outro, aprimorando seu relacionamento. Eu incentivo você a ser assertivo e comunicar suas necessidades de sinceridade e transparência no relacionamento. Além disso, deixe claro que você tem o direito de participar das decisões, já que é significativamente afetado pelas escolhas!

Por favor, evite se sentir diminuído ou desvalorizado por ser acusado de ser "muito emocional" para estar envolvido.

Mesmo sendo terapeuta psicólogo, posso entender por que pode ser difícil para alguns homens e meninos compartilhar seus planos com seus parceiros, especialmente se eles esperam reações negativas. No entanto, no contexto de um compromisso de longo prazo como casamento, é crucial que decisões que afetam significativamente ambos os lados sejam discutidas abertamente.

Essa situação destaca a importância da comunicação aberta e da confiança mútua em um relacionamento. Seja você homem ou menino, seu parceiro merece estar envolvido em decisões que influenciam sua vida compartilhada. Manter informações essenciais escondidas não é uma abordagem justa ou amorosa em relação ao seu cônjuge.

