Mergulhador "mordido" num suposto ataque de tubarão na costa da Cornualha, no Reino Unido

A mulher anónima foi resgatada pela Guarda Costeira de Sua Majestade após o incidente, que se acredita ser o primeiro ataque de tubarão deste tipo em águas britânicas desde 1874, que teve lugar perto de Penzance na quinta-feira.

A Guarda Costeira de Sua Majestade confirmou entretanto que uma equipa de salvamento foi enviada para prestar assistência após o presumível ataque de tubarão.

"A Guarda Costeira enviou a equipa de salvamento da Guarda Costeira de Penzance para ir ao encontro de um praticante de snorkeling que sofreu uma suspeita de mordedura de tubarão", afirmou um comunicado de um porta-voz da Agência da Guarda Costeira Marítima.

"A guarda costeira foi notificada pouco antes das 12h30 de quinta-feira (28 de julho). Pensa-se que o nadador sofreu uma lesão na perna.

"A equipa da guarda costeira encontrou-se com a vítima no porto de Penzance para a ajudar a passar para os cuidados do serviço de ambulância."

A mulher estava numa viagem de snorkel quando o incidente ocorreu.

A Blue Shark Snorkel Trips, que organizou a excursão, afirmou num comunicado que "estas ocorrências são extremamente raras e podem ser facilmente mal interpretadas".

"Como sabemos, estas coisas podem acontecer quando optamos por interagir com animais selvagens no seu próprio ambiente. A última coisa que queremos é deixar que a especulação conduza os meios de comunicação social a um mundo de má publicidade para os tubarões, sem que estes tenham qualquer culpa", acrescentaram.

A empresa afirmou que a pessoa envolvida recebeu os primeiros socorros e conseguiu sair do barco. O mergulhador, que não foi identificado no comunicado, "recebeu tratamento adicional em terra".

De acordo com a declaração do organizador da excursão, a pessoa envolvida disse à Blue Shark Snorkel Trips que "apesar de como a viagem terminou, foi incrível ver criaturas tão majestosas na natureza e eu não quero nem por um segundo que este evento estranho manche a reputação de uma espécie já perseguida".

Não foram fornecidos mais pormenores sobre o tipo de tubarão que poderá ter estado envolvido.

Embora os EUA tenham o maior número anual de mordidas de tubarão documentadas do mundo, com um total de 47 registadas em 2021, a presença de tubarões em águas britânicas é muito rara.

Na verdade, não houve mordidas de tubarão não provocadas em águas britânicas em 175 anos, de acordo com a organização de caridade do Reino Unido The Shark Trust.

Fonte: edition.cnn.com