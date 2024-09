- Membro da Família Real Princesa Martha Louise casar com um Cureiro Espiritual

Pico da Sua História de Amor Inusitada: A princesa norueguesa Martha Louise e o autoproclamado xamã Durek Verrett selaram sua união no majestoso Geirangerfjord. Após mais de dois anos de noivado, a filha do rei Harald V e seu parceiro americano trocaram votos em uma cerimônia privada em uma tenda. A notícia foi confirmada por um representante de casamento aos meios de comunicação noruegueses, devido aos direitos exclusivos concedidos a uma revista de celebridades britânica líder.

Um convidado descreveu a cerimônia à emissora NRK como "totalmente cativante" com música emocionante e um excesso de carinho. "Ficamos muito comovidos." Outro convidado contou ao jornal "Verdens Gang": "Hollywood em Geiranger. Foi estupendamente bonito."

O casal permaneceu escondido atrás de cortinas brancas, mas a TV 2 revelou brevemente a princesa em seu vestido de noiva branco e o noivo em seu smoking, sendo abraçado pelo rei. Como cônjuge de Verrett, ele agora se torna oficialmente um membro da família real. Apesar disso, não lhe será concedido um título.

Casamento de Martha Louise: Mette-Marit em Traje Tradicional

Após um chá da tarde e coquetéis em um hotel próximo, a noite foi passada em uma celebração suntuosa para o casal e os 350 convidados. Muitos convidados pisaram no tapete vermelho com trajes tradicionais noruegueses antes da cerimônia.

Enquanto o rei Harald e o príncipe herdeiro Haakon usavam smoking e terno, respectivamente, a rainha Sonja, a princesa herdeira Mette-Marit e a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus usavam trajes tradicionais. O filho de Mette-Marit de um relacionamento anterior, Marius Borg Høiby, estava ausente. Ele tem recentemente sido envolvido em alegações de violência.

Casal Controverso com uma Paixão pelo Esotérico

Martha Louise, a primogênita do casal real e irmã mais velha do herdeiro aparente Haakon, é a quarta na linha de sucessão ao trono norueguês. Este é o segundo casamento da princesa; ela foi anteriormente casada com o escritor Ari Behn de 2002 a 2017 e tem três filhas. Ela é conhecida por seu interesse em espiritualidade e esotérico.

Verrett afirma ser um xamã da sexta geração de sua família. O californiano de 49 anos aspira a ajudar indivíduos a descobrirem sua força interior espiritualmente. "O xamanismo basicamente significa que eu sirvo como um conduto para o reino espiritual", ele declarou uma vez. Críticos o acusam de propagar idéias duvidosas sobre doenças e suas origens, o que ele nega, alegando que é mal interpretado e às vezes sujeito a racismo.

O casal tornou público seu relacionamento em 2019 após uma apresentação através de um conhecido em comum. Desde então, eles têm enfrentado controvérsia, com críticos atacando a defesa de Verrett de tratamentos médicos não convencionais, como sua afirmação de que um medalhão que ele vendia o ajudou a superar uma infecção por COVID-19.

Controvérsias em torno do Medalhão Anti-Corona e Título de Princesa

Frequentemente, o casal é acusado de explorar o título de princesa de Martha Louise para fins comerciais. Esta alegação remonta ao início de seu relacionamento, quando eles embarcaram em uma turnê de palestras intitulada "A Princesa e o Xamã". No mesmo ano, foi tomada uma decisão de que Martha Louise não deveria mais usar seu título para fins comerciais. Em 2022, ela finalmente renunciou a todas as obrigações oficiais para a casa real para diferenciar sua função na corte de suas atividades profissionais.

Durante os preparativos do casamento, surgiram controvérsias, como uma disputa sobre um contrato exclusivo com a revista de celebridades "Hello!": Contra a convenção, o casal vendeu os direitos exclusivos de seu casamento e recepção à revista por um valor não revelado. Uma equipe da Netflix também é relatada como tendo adquirido os direitos de filmagem. Enquanto os meios de comunicação locais foram dispensados dos momentos mais significativos do casamento, muitos apontaram que haviam sido excluídos de eventos cruciais.

As festividades do casamento duraram vários dias. Martha Louise e Durett já haviam celebrado com seus convidados, principalmente da Noruega e dos EUA, nos dois dias anteriores. Uma festa de boas-vindas foi realizada em Ålesund, seguida por uma festa de salsa em Geiranger, onde o casal encantou seus convidados com seus movimentos animados.

No casamento e na recepção, havia presentes estrangeiros, embora menos do que no primeiro casamento de Martha Louise. A princesa herdeira Victoria da Suécia estava presente com seu marido, o príncipe Daniel, seu irmão, o príncipe Carl Philip, e sua esposa, a princesa Sofia. O príncipe Constantijn e a princesa Laurentien dos Países Baixos também estavam entre os convidados.

A celebração do casamento foi preenchida com convidados vestidos com trajes tradicionais noruegueses antes da cerimônia, exibindo a rica cultura do país. Com muitos dignitários presentes, até mesmo estrangeiros como a princesa herdeira Victoria da Suécia e sua família, o evento comemorou a união da princesa norueguesa Martha Louise e seu parceiro Durek Verrett, agora um membro oficial da família real, respectivamente, de ['Noruega'] e ['Califórnia'].

