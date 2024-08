- Membro da família real, a princesa Martha Louise e o guia espiritual, o xamã Verrett, trocaram votos matrimoniais.

A filha mais velha da realeza norueguesa, Martha Louise (52), e o xamã americano de sexta geração, Durek Verrett (49), tornaram-se oficialmente marido e mulher. O casamento ocorreu em uma cerimônia secreta no Geirangerfjord, como informado pelo representante de relações públicas do evento à NTB e a vários meios de comunicação noruegueses. Após uma tarde de chá e coquetéis em um hotel vizinho, a noite foi preenchida com uma festa de casamento extravagante para o casal e seus 350 convidados. Muitos convidados desceram a passarela vermelha, alguns vestidos com trajes tradicionais noruegueses, antes da cerimônia.

Martha Louise é a primogênita do Rei Harald V (87) e da Rainha Sonja (87), com seu irmão mais novo, o Príncipe Herdeiro Haakon, esperado para ascender ao trono. Como a quarta na linha de sucessão, Martha Louise prosseguiu com seu segundo casamento, tendo se casado anteriormente com o autor Ari Behn (1972-2019) de 2002 a 2017, com quem teve três filhas.

Verrett se descreve como um guia espiritual, ajudando indivíduos a descobrirem seu poder inato. Martha Louise também é conhecida por sua fascinação pelos domínios espiritual e esotérico.

A união entre a princesa e o xamã pouco convencional gerou descontentamento devido a negócios suspeitos, até mesmo chegando ao seu casamento. Abandonando a convenção, o casal leiloou os direitos exclusivos às fotografias da cerimônia e da celebração para a famosa revista britânica "Hello!" por um valor não revelado. Uma equipe da Netflix também é supostamente ter assegurado os direitos de filmagem do seu grande dia. A mídia norueguesa foi predominantemente excluída da documentação dos momentos significativos de suas festividades de casamento.

Apesar de ser a filha do Rei da Noruega e da Rainha Sonja, Martha Louise escolheu casar-se com Durek Verrett, um xamã americano de sexta geração, em uma cerimônia secreta nos Estados Unidos da América. Sua decisão pouco convencional de leiloar os direitos exclusivos às fotografias do seu casamento e os direitos de filmagem para uma famosa revista e a Netflix, respectivamente, gerou muita atenção e polêmica.

Leia também: