Melissa Gilbert recorda Michael Landon no 31º aniversário da sua morte

"Hoje é o 31º aniversário da morte de uma das pessoas mais influentes da minha vida e estou tão, tão triste", escreveu Gilbert num ensaio para a PanCAN, uma instituição de caridade que financia as pessoas afectadas pela doença.

Ela continuou: "Seria de pensar que eu estaria a sentir este tipo de tristeza no ano passado, no 30º aniversário. Afinal de contas, 30 parece ser um número mais marcante do que 31. No entanto, aqui estou eu, a sentir profundamente a dor e a perda. O luto e a perda não se importam com os números históricos. Na minha experiência, eles aparecem e atingem-nos quando menos esperamos".

Gilbert acrescentou que está a sentir a falta de Landon agora mais do que nunca.

"Como hoje", escreveu ela. "Hoje estou sentindo falta do meu mentor, meu parceiro de atuação, meu diretor favorito, figura paterna, amigo e chefe. Hoje estou com saudades do meu pai. Hoje estou a sentir a falta de Michael Landon. Tanto que posso sentir isso no meu peito, no meu coração. Estou a sofrer por ele".

"Little House on the Prairie" foi para o ar de 1974 a 1983. Acompanhava a família Ingalls em Plum Creek, Minnesota. Gilbert interpretou a segunda filha mais velha, Laura, que narrou o espetáculo.

Gilbert também pediu ajuda para encontrar uma cura para o cancro do pâncreas.

"Neste aniversário da morte do meu pai, Michael Landon, por favor façam uma contribuição para o PanCAN. Façam-no em nome do Mike. Pode ajudar a acabar com esta doença e com a sua destruição horrível e indiscriminada hoje mesmo. Por favor, ajudem da forma que puderem", escreveu ela.

Fonte: edition.cnn.com