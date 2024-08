Melanie Müller recusa-se a reconhecer o veredicto.

Cantora Melanie Müller desafia sua condenação por fazer a saudação nazista. O advogado da cantora de 36 anos entrou com um recurso, de acordo com o anúncio do tribunal local de Leipzig. O tribunal havia imposto uma multa total de 160 diárias de 500 euros cada, o que dá 80.000 euros, na semana passada por usar símbolos de organizações e grupos terroristas ilegais e posse de drogas.

De acordo com o tribunal, Müller fez a saudação nazista várias vezes em um concerto em setembro de 2022. Além disso, as autoridades encontraram 0,69 gramas de uma mistura de cocaína e uma pílula de ecstasy durante uma busca na residência de Müller. O juiz do tribunal local aplicou uma pena mais severa do que a solicitada pelo Ministério Público. O Ministério Público havia solicitado 95 diárias de 60 euros cada, totalizando 5.700 euros. A defesa, no entanto, argumentou pela absolvição em ambos os casos.

Após a entrega da sentença escrita, a defesa tem um mês para recorrer, esclareceu o porta-voz do tribunal local. Em caso de recurso, o tribunal regional avaliará a sentença de primeira instância tanto do ponto de vista legal quanto fático. Como resultado, um recurso pode levar a uma nova audiência de instrução. No caso de uma revisão, o tribunal regional superior é responsável. O tribunal de revisão apenas verifica se a sentença foi estabelecida de forma legal.

Müller negou as acusações durante o julgamento por meio de seu advogado. Seu advogado, Adrian Stahl, explicou que o gesto com o braço foi feito para motivar o público. Ela havia feito o movimento em vários concertos, especificamente para o canto: "Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi". Além disso, sua cliente não tem ligações com a extrema direita e mantém neutralidade política.

