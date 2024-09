Melania Trump expressa prazer em sua inauguração com Donald.

Durante o mandato de Donald Trump, corriam rumores de que Melania Trump não era muito chegada ao marido. No entanto, em uma recente entrevista à "Fox News", a ex-primeira-dama dos Estados Unidos parece ter um fraco pelo ex-presidente.

Melania Trump quebrou o silêncio após dois anos. Em antecipação ao lançamento de sua autobiografia em 8 de outubro, a ex-esposa do estadista republicano revela alguns aspectos até então desconhecidos de seu casamento com o ex-presidente dos EUA. "Agora é hora de eu contar a minha história - e a realidade", diz Melania Trump em sua entrevista à "Fox News".

Na conversa, Melania Trump recorda o início de seu relacionamento com o republicano. A mulher de 54 anos compartilha como seu primeiro encontro foi um evento incomum. Em vez de jantar em um restaurante, café ou cinema, o empresário a levou a um terreno vazio que estava planejando adquirir. Mas para Melania Trump, foi "muito agradável", ela expressa.

"Porque estávamos sozinhos no carro por cerca de uma hora e meia. Sem outros sons, sem outras pessoas", explica Melania Trump. "Naquela época, ele já era conhecido como uma figura pública. Então, foi muito agradável estar sozinha com ele." Além disso, Melania Trump revela que sentiu uma conexão com ele instantaneamente. "Gostei da sua visão. E da conexão que tínhamos. Era algo muito especial."

Aspirações políticas foram surpreendentes

Melania Trump também fala sobre seu noivado com o empresário em 2004: "Era o meu aniversário. E era o Met Gala. Tudo em uma noite. Já estávamos em casa, ambos de gala. Então, ele pediu minha mão."

As aspirações políticas do marido não foram compartilhadas com ela na época, esclarece Melania Trump. "Não falamos sobre isso então." Foi só mais tarde que ele expressou seu desejo de entrar na política. Quando questionada sobre seu marido concorrer à presidência novamente, Melania Trump é decidida: "Eu o apoio." Até agora, a ex-primeira-dama tem sido pouco vista na campanha e não fez discurso na Convenção Nacional Republicana. Ela também estava ausente durante o debate com a democrata Kamala Harris.

Ele queria mais filhos, ela não

Sobre seu marido, Melania Trump mostra admiração, "Eu amo o seu senso de humor, a sua personalidade, a sua gentileza, ele é muito especial. O seu otimismo. A sua energia. É incrível." Eles se casaram em janeiro de 2005 e o filho Barron nasceu cerca de um ano depois.

O casal não teve mais filhos, apesar do aparente desejo de Donald Trump, como sua esposa revela na entrevista. "Para mim, sempre foi perfeito", revela a mulher de 54 anos. Donald Trump "me encorajou a ter mais". "Mas eu disse que estava completamente satisfeita com um, porque é uma vida muito ocupada. E eu sei como ele é ocupado. E eu sou responsável por tudo. Então, é apenas perfeito."

Que Melania Trump pareça estar encantada durante a entrevista pode surpreender muitos. Afinal, durante a administração de Donald Trump, havia frequentes rumores de que a ex-modelo não suportava ele. Durante aparições públicas juntas, ela às vezes afastava a mão dele quando ele tentava pegá-la. Também havia relatórios recorrentes sobre camas separadas na Casa Branca. De acordo com o livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House", de Michael Wolff, Melania Trump não estava nada encantada com a candidatura de Donald Trump em 2016. Quando ele acabou vencendo a eleição, ela estava "choro

