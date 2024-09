Medidas legislativas anti-trans provocaram um aumento nas tentativas de suicídio entre adolescentes transgêneros, como relatado em um estudo recente.

Nova pesquisa, publicada na quinta-feira na revista Nature Human Behaviour, revela que a implementação de legislação antitransgênero no nível estadual está ligada a um aumento nos tentativas de suicídio entre jovens transgêneros e não binários, com um aumento de até 72% entre adolescentes que residem em estados onde tais leis são implementadas.

As estatísticas sugerem que a maioria dos americanos tende a se opor à discriminação contra a comunidade LGBTQ+, incluindo aqueles que se identificam como transgêneros, que fazem parte do termo guarda-chuva maior que abrange indivíduos cuja identidade de gênero contrasta com o sexo atribuído ao nascimento.

No entanto, especialistas argumentam que a legislação antitransgênero ganhou força nos Estados Unidos desde uma decisão da Suprema Corte em 2015 que declarou inconstitucionais as proibições de casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Em 2024, sozinhas, figuras políticas em todo o país apresentaram 658 projetos de lei antitransgêneros, três vezes o recorde anterior, de acordo com o Trans Legislation Tracker, uma organização de pesquisa independente.

Essa pesquisa analisou dados de 2018 a 2022, durante os quais 48 projetos de lei antitransgêneros foram aprovados em 19 estados. Eles incluíam políticas que restringiam o acesso à saúde transgênero, aos banheiros e à participação em esportes, bem como medidas que proibiam a alteração de documentos de identificação para que eles correspondessem ao gênero verdadeiro. O estudo entrevistou mais de 61.240 indivíduos LGBTQ+ com idades entre 13 e 24 anos, com respostas de jovens transgêneros e não binários representando a maioria.

O estudo não encontrou correlação entre tentativas de suicídio e a apresentação de leis antitransgêneros nas legislaturas estaduais. No entanto, após a aprovação dessas leis, os autores do estudo observaram um aumento estatisticamente significativo nas tentativas de suicídio entre jovens transgêneros e não binários que residem nos estados afetados.

Dado o grupo etário alvo de muitas dessas leis, os pesquisadores apontaram que o impacto foi mais pronunciado entre os jovens de 13 a 17 anos.

“Já reconhecemos que existem ligações entre políticas antitransgêneras e consequências negativas para a saúde dos jovens LGBTQ+, mas este é o primeiro estudo a provar a relação causal”, afirmou a dra. Ronita Nath, co-autora e vice-presidente de pesquisa da The Trevor Project, uma organização americana proeminente dedicada a oferecer serviços de intervenção em crise e prevenção do suicídio para jovens LGBTQ+.

Os pesquisadores sugerem que as leis antitransgêneras podem fomentar uma rejeição mais ampla da sociedade de suas identidades, sugerindo que suas identidades e corpos não são válidos nem merecem proteção.

Enquanto os pesquisadores não afirmam que as leis antitransgêneras em si induzem tentativas de suicídio, eles sugerem que elas contribuem para o estresse e ansiedade, que são fatores de risco bem conhecidos para o suicídio. O suicídio é uma das principais causas de morte entre adolescentes nos Estados Unidos.

“Leis que restringem o acesso a banheiros afim de gênero, que põem fim à participação em esportes em conformidade com o gênero, podem levar à percepção de rejeição, isolamento social, bullying”, explicou a dra. Nath.

Legislação que limita o acesso à saúde afim de gênero foi mostrada a aumentar o risco de suicídio, enquanto a pesquisa indica que o acesso a essa atenção leva a melhores resultados de saúde mental, incluindo uma redução no risco de suicídio.

Restrições à atualização de documentos de identificação para que eles reflitam o gênero verdadeiro podem levar a um acesso reduzido a recursos essenciais e a oportunidades aumentadas de discriminação e assédio em locais públicos como aeroportos e estações de votação.

“As leis antitransgêneras podem, de fato, funcionar como uma fonte de estresse de minoria aumentada, resultando em um aumento do risco de suicídio ou outros problemas de saúde mental”, comentou a dra. Nath.

“Estamos falando de vidas reais de jovens”, ela acrescentou. “Transgêneros e não binários são membros da família, amigos, vizinhos e eles merecem muito mais do que isso.”

A pesquisa tem indicado repetidamente que indivíduos transgêneros e não binários têm taxas mais altas de tentativas de suicídio. De acordo com a pesquisa, políticas afirmativas para a comunidade LGBTQ+ reduzem significativamente as taxas de tentativas de suicídio.

A pesquisa anterior também revelou uma ligação entre políticas no nível estadual e consequências negativas para a saúde mental. Em agosto, um estudo menor de quase 800 adultos transgêneros em Washington revelou que aqueles preocupados com potenciais erosões de direitos enfrentavam riscos significativamente maiores de depressão e ansiedade.

Essa nova pesquisa representa um marco significativo na documentação do impacto prejudicial das políticas antitransgêneras restritivas.

“Este estudo representa um avanço claro na documentação do dano dessas políticas restritivas”, disse o dr. Alex Keuroghlian, médico clínico da Harvard Medical School e professor associado, bem como diretor da Divisão de Educação e Treinamento no Fenway Institute, que apoia as minorias sexuais e de gênero.

Profissionais de saúde mental há muito esperavam que a legislação antitransgênera teria consequências significativas, especialmente para os jovens, afirmou o dr. Keuroghlian, que não esteve envolvido na nova análise.

“Essas leis visam, essencialmente, eliminar transgêneros e não binários da sociedade. Se o estado em que você reside aprova legislação que restringe seus direitos e liberdades fundamentais, incluindo o acesso à atenção médica necessária e baseada em evidências, isso enfraquece significativamente o senso de esperança de um jovem pelo futuro. Não é surpreendente que tais leis levem a uma associação com os riscos de tentativas de suicídio”.

Leia também: