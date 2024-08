Martha e seu xamã iniciam suas festividades nupciais, lideradas por Martha Louise.

Princesa norueguesa Marta Luísa e seu futuro cônjuge, Durek Verrett, iniciaram suas festividades pré-nupciais de três dias. Na noite de quinta-feira, eles receberam seus entes queridos e amigos mais próximos em uma festa prévia no Hotel 1904 em Ålesund.

O tema do evento foi "sexy e cool", de acordo com a revista "Hello!", que está cobrindo o casamento. Fotos e vídeos mostram convidados vestidos com cores vivas e chamativas, principalmente de origens norueguesas e americanas.

O casal estava usando um look combinado rosa e branco da marca norueguesa Hést, co-fundada por Marta Luísa. À medida que a festa começou, a cunhada de Marta Luísa, a Princesa Herdeira Mette-Marit, foi vista usando um conjunto de jeans e uma máscara facial.

Convidados Incluem os Pais, Rei Harald e Rainha Sonja

Marta Luísa e Durek Verrett trocarão votos no sábado em Geiranger, cercados por cerca de 350 convidados. Antes da cerimônia, os convidados do casamento, incluindo as filhas de Marta, Maud (20), Leah (18) e Emma (15), viajarão para o local de barco através do deslumbrantes fiordes de Geiranger. Na noite de sexta-feira, uma festa com tema latino-americano será realizada. Os pais de Marta Luísa, o Rei Harald V e a Rainha Sonja, são esperados para o casamento no sábado, mas não participarão dos eventos de prévia.

Para a irmã mais velha do Príncipe Herdeiro norueguês Haakon, este casamento marca seu segundo. Ela se casou com Ari Behn de 2002 a 2017, com quem teve três filhas. O casal real tem oficialmente estado em um relacionamento desde 2018 e ficou noivo em 2022. Verrett é um xamã de sexta geração que oferece apoio espiritual, o que despertou o interesse de Marta Luísa em práticas esotéricas. Embora alguns noruegueses tenham uma visão crítica dele e de suas atividades, outros recebem com bons olhos essa mistura pouco convencional de espiritualidade com a realeza.

Em novembro de 2022, a Princesa Marta Luísa anunciou publicamente que não realizaria mais suas funções oficiais na corte norueguesa. O Rei Harald lhe deu permissão para manter seu título de princesa, citando a vontade de separar seus negócios de suas funções na corte como a razão por trás dessa mudança.

Este casamento iminente entre a Princesa Marta Luísa e Durek Verrett a tornará sua segunda união marital, após seu primeiro com Ari Behn de 2002 a 2017. Vários centenas de convidados, incluindo seus pais, o Rei Harald e a Rainha Sonja, estarão presentes no casamento em Geiranger no sábado.

Leia também: