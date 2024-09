Mario Barth esclarece suas observações no podcast

Após a controvérsia envolvendo Luke Mockridge, Mario Barth agora está sob fogo devido aos seus comentários sobre uma pessoa com deficiência no podcast "Die Deutschen". Apesar das críticas, Barth não está recuando. O trecho polêmico já foi retirado. Em vez disso, Barth respondeu com um novo vídeo.

Os apresentadores do podcast, Nizar e Shayan, provavelmente estão encantados. Seu programa "Die Deutschen" nunca chamou tanta atenção, mesmo que a atenção não seja exatamente positiva. Como resultado, sua popularidade disparou.

Em um recente clipe postado na página do Instagram de "Die Deutschen", Barth, de 51 anos, imita a risada de uma pessoa com deficiência intelectual que assistiu a um de seus shows. A edição do vídeo, provavelmente responsabilidade de Nizar Akremi e Shayan Garcia, também sugere que o homem na cadeira de rodas foi muito ridicularizado durante o podcast. Barth foi acusado de zombar de uma pessoa com deficiência, assim como Mockridge.

"Manni, o fã incondicional"

Barth abordou essas alegações em um longo comunicado em sua conta do Instagram ontem. Ele reconhece que o clipe pode ser mal entendido, mas insiste que não é o caso. Ele explica que sua mãe tem sido cadeirante desde que ele era criança e que nunca zombaria de pessoas com deficiência. Em seguida, ele explica a situação que levou ao incidente.

"Eu tinha um fã dedicado - Manni. Manni estava em todos os shows", diz Barth. Quando finalmente falou com Manni, este lhe disse: "O melhor seria se você fizesse piada de mim, fizesse algumas piadas sobre mim". Barth levou isso a sério e incluiu Manni em seu show.

"Eu fiz dois horas de material ótimo. Todo mundo ficou de pé e aplaudiu. Agora era a vez de Manni. Todos estavam de pé, mas Manni não", lembra Barth. Esta foi a oportunidade perfeita para incluir Manni em sua apresentação. "Eu contei piada após piada para Manni antes que ele explodisse em risadas", diz ele. Na verdade, Manni ficou tão feliz que "se molhou" de tanto rir.

O resto do público ficou um pouco confuso porque eles não conheciam o contexto, Barth admite. Mas ele está convicto: "Para Manni, foi o melhor momento de sua vida porque ele fez parte da sociedade. Foi notado. Foi incluído".

Barth assegura: "Eu nunca faria piada com pessoas em cadeiras de rodas. Em vez disso, eu usaria minha popularidade para derrubar barreiras e obstáculos para pessoas que estão em cadeiras de rodas".

A situação parece diferente no vídeo compilado na página do Instagram de "Die Deutschen", mas a imitação de Barth da deficiência do homem ainda parece desconfortável. Barth também deve questionar por que sua declaração foi editada de forma tão seletiva. No entanto, ele provavelmente já percebeu isso: desde a terça-feira à noite, as partes relevantes de sua aparição em Nizar & Shayan foram excluídas da conta do Instagram de "Die Deutschen".

A exclusão do trecho polêmico da página do Instagram de "Die Deutschen" pode ser uma estratégia para minimizar possíveis reações negativas, considerando a crescente atenção às questões sensíveis do entretenimento. Apesar da insistência de Barth de que suas ações foram mal interpretadas e motivadas pelo pedido de Manni, a reação do público voltou a colocar em questão a responsabilidade e os padrões éticos das plataformas de entretenimento populares.

