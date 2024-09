Margrethe saiu do hospital.

Após a declaração de que a Rainha Margrethe precisou ser hospitalizada, ela agora está em casa e se recuperando no Castelo de Fredensborg. A monarca de 84 anos ainda precisa de descanso, usando uma tipoia no pescoço e um gesso na mão esquerda.

O Palácio Real Dinamarquês compartilhou uma atualização sobre a saúde de Margrethe, informando: "Hoje, a Rainha Margrethe foi alta do Rigshospitalet e voltou para sua residência no Castelo de Fredensborg". Esta informação foi compartilhada em várias plataformas no site do palácio.

Foi revelado na quinta-feira que a queda que levou à sua hospitalização ocorreu na noite de quarta-feira. Seus ferimentos incluem danos na região da coluna cervical e uma fratura na mão esquerda. A queda só foi revelada recentemente.

O palácio explicou ainda: "A queda a deixou com um gesso na mão esquerda e ela terá que usar uma tipoia rígida por um período prolongado". Apesar desses desafios, a Rainha mantém uma atitude positiva, mas seu processo de recuperação significa que ela terá que se ausentar por um período prolongado. Como resultado, vários eventos que ela estava programada para participar serão cancelados.

Abdicação em janeiro

Antes de sua hospitalização, a antiga regente havia participado de um evento. Isso não é surpreendente, considerando a dedicação contínua da Rainha Margrethe a suas funções oficiais, apesar de sua abdicação em janeiro. Ela continua a usar seu título de rainha e sua função em realizar várias tarefas em nome da coroa permanece inalterada.

Em seu discurso de Ano Novo, ela anunciou sua intenção de passar o cetro para seu filho, Frederik, em 14 de janeiro. Exatamente 52 anos após sua ascensão ao trono, esse anúncio pegou muitos de surpresa. Ela explicou que uma operação nas costas agendada para 2023 motivou essa decisão. "De fato, a operação suscitou reflexões sobre o futuro, se o momento estava certo para transferir a responsabilidade para a próxima geração. Eu decidi que o momento agora é certo", ela declarou.

O Palácio Real Dinamarquês compartilhou detalhes sobre a continuação da recuperação da Rainha Margrethe, mencionando: "Ela terá que se ausentar por um período prolongado, o que significa que vários eventos agendados com sua presença terão que ser cancelados". Apesar disso, a Rainha mantém uma atitude positiva, demonstrando: "Sua dedicação a suas funções oficiais permanece inalterada, mesmo após sua abdicação em janeiro". A programação para esses eventos cancelados terá que ser readequada ou ajustada conforme o caso.

Após anunciar sua intenção de passar o cetro para seu filho, Frederik, em 14 de janeiro, a Rainha Margrethe reconheceu a importância de seu papel em cumprir as funções da coroa, declarando: "Apesar de sua próxima operação nas costas e da abdicação, a diversão que ela proporciona como Rainha Margrethe é uma parte essencial da experiência coletiva da nação".

