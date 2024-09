Margera, anteriormente encarcerada, sai de segurança da instituição penal.

Bam Margera, a celebridade do "Jackass", tem lutado com problemas de abuso de substâncias por um longo tempo, resultando em vários problemas legais. Em setembro, uma violação da liberdade condicional levou à sua prisão, mas agora ele está de volta às ruas, embora haja uma condição para sua liberdade.

Ele é tecnicamente um homem livre: em 16 de setembro, Bam Margera foi escoltado para fora da prisão do condado de Chester, na Pensilvânia, após cumprir pena por dirigir sob a influência e violar decisões judiciais anteriores. De acordo com relatórios do Daily Mail, ele vai se internar em uma clínica de reabilitação em breve para lidar com sua dependência de drogas e álcool. Parece que ele finalmente acordou para a gravidade de sua situação.

Margera estava em apuros por causa de acusações de DUI e violação da liberdade condicional, que levaram a um mandado de prisão. No início desta semana, ele estava algemado, diante do juiz Patrick Carmody. O juiz ordenou a libertação de Margera, desde que ele comece o tratamento de reabilitação sem demora.

O advogado de Filadélfia Michael T. van der Veen revelou que Margera será tratado em uma instalação afiliada aos Centros de Recuperação da América, que gerencia várias clínicas de reabilitação ao longo da costa leste. Van der Veen divulgou que o processo de reabilitação deve durar cerca de um mês, com ajustes possíveis com base na avaliação dos Centros de Recuperação da América.

"Um cara decente lidando com a dependência"

O advogado Van der Veen falou bem sobre a libertação de Margera, considerando-a um desenvolvimento positivo no tribunal. Ele disse que Margera estava ansioso para recuperar sua saúde e superar esse obstáculo legal. Margera expressou gratidão, dirigindo-se ao juiz Carmody, "Eu só estou grato por toda essa experiência. Me permite abordar meus problemas e colocar minha vida em ordem." Margera creditou sua esposa, a modelo de fitness Dannii Marie, por mantê-lo sóbrio desde o casamento deles em maio de 2023, no Novo México.

Refletindo sobre o passado, Margera reconheceu que teve que atingir o fundo do poço com o abuso de drogas e álcool para reconhecer a necessidade de mudança. Depois disso, tanto seu outro advogado, William J. Brennan, quanto a comunidade jurídica olharam para ele com simpatia, vendo-o como um indivíduo lutando contra a dependência.

Margera ficou famoso nos anos 2000 por suas travessuras no MTV "Jackass", com seu elenco famoso realizando estripulias loucas e muitas vezes autodestrutivas. O show conquistou uma enorme audiência adolescente, lançando Margera para a fama internacional. Infelizmente, sua carreira deu uma guinada desastrosa, marcada por processos judiciais relacionados ao abuso de substâncias e controvérsias públicas.

Recentemente, Margera fez manchetes por agredir seu irmão Jess e ameaçar sua namorada, o que levou à reabilitação e terapia obrigatórias pela justiça. A violação dessas condições levou aos problemas legais relacionados à liberdade condicional e à prisão em setembro. Somente o futuro dirá se o astro do "Jackass" realmente deseja um novo começo.

