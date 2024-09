"Mantenha baixo perfil": cartazes de cidades espanholas aconselham turistas britânicos a manterem a decência e os modos sob controle

Quatro avisos distintos, afixados por o conselho turístico local em X num sábado, exibem a Union Jack e uma mensagem em inglês, acompanhada por uma versão menor em espanhol abaixo dela.

Málaga, situada na Costa do Sol, na região da Andaluzia, no sul da Espanha, tem sido um destino preferido para turistas britânicos desde os anos 1970. Devido a voos baratos de vários aeroportos do Reino Unido, a região tem atraído um fluxo constante de turistas britânicos em busca de uma semana de tempo perfeito e das comodidades familiares - desde garrafas intermináveis de cerveja até cafés da manhã ingleses tradicionais.

No entanto, a frustração local com certos comportamentos turísticos tem aumentado, levando a manifestações neste verão que expressaram descontentamento com a multidão, gentrificação e preços crescentes da habitação atribuídos ao turismo.

A câmara municipal iniciou agora uma campanha para abordar algumas das manifestações mais notórias de comportamento inaceitável.

Um cartaz diz: "Cubra-se, por favor". Ele aconselha explicitamente os visitantes a usar sempre uma peça de vestuário superior em áreas públicas por razões de respeito e higiene.

Outro se concentra nos scooters elétricos amplamente utilizados na cidade. "Fique nas trilhas", diz ele. "Se estiver a usar scooters ou bicicletas, siga os espaços designados de acordo com a regulamentação local".

O terceiro cartaz encoraja os visitantes a manter a limpeza dos seus arredores. "Ajude a limpar!", ele pede, pedindo aos turistas que utilizem caixotes do lixo, contentores de resíduos e outras instalações de gestão de resíduos. Tome cuidado ao utilizar monumentos, sítios históricos, jardins e áreas de assentos públicos.

Por último, o último outdoor promove a consideração em relação aos níveis de ruído. "Abrace o silêncio", ele aconselha, pedindo aos turistas que evitem gritar, cantar ou tocar música alto. Também enfatiza a importância de respeitar os horários de descanso dos vizinhos, incluindo os idosos, doentes, crianças e trabalhadores essenciais.

Málaga não é a primeira cidade a tentar modificar o comportamento dos turistas.

No ano passado, a câmara municipal impôs multas de até €750 ($825) a indivíduos apanhados a passear nas ruas ou em espaços públicos sem roupa ou apenas de roupa interior.

Málaga é apenas uma das muitas cidades e ilhas espanholas desafiadas pelas consequências do turismo.

O governo municipal de Barcelona, envolvido em protestos contra o excesso de turismo, declarou em agosto que proibiria o aluguer de apartamentos a turistas até 2028, na esperança de controlar os preços crescentes da habitação e melhorar a qualidade de vida dos residentes.

Ibiza e Mallorca testemunharam mais repressões contra barcos de festa e bebidas públicas em maio.

E, em abril, os residentes nas Ilhas Canárias saíram às ruas para expressar as suas preocupações com o excesso de turismo, atribuindo os custos crescentes do aluguer e o dano ambiental ao afluxo de turistas.

CNN’s Amarachi Orie contribuiu para este relatório.

Os visitantes interessados em explorar a rica herança cultural de Málaga devem considerar práticas de viagem responsáveis, como respeitar os costumes locais e manter as áreas públicas limpas. O turismo, com seu aumento de popularidade, tem levado a várias mudanças neste destino espanhol querido, levando os funcionários municipais a introduzir diretrizes para viajantes.

Leia também: