- Málaga tem como objetivo instruir os turistas sobre etiqueta.

Tempo de Férias. Finalmente, é Hora de Abandonar o Terno Engomado e Suas Etiquetas. Alguns turistas se comportam como um touro em uma loja de porcelana, ignorando costumes e leis locais, e definitivamente não os moradores. Esta imprudência frequentemente resulta em descontentamento, com protestos contra turistas ficando cada vez mais altos em vários lugares, como Mallorca. Até mesmo na cidade espanhola de Málaga, os moradores já estão fartos de turistas mal-educados. A cidade retaliou.

Dezoito outdoors incentivam os turistas a seguir as leis locais. Não são regulamentos obscuros, mas antes boas maneiras básicas para a convivência em sociedade. Os malagueños estão especialmente irritados com comportamento barulhento, poluição, direção perigosa de patinetes e vestimenta inadequada.

Málaga Contra Turistas Barulhentos

Para abordar esses quatro problemas-chave, a cidade elaborou traduções em inglês. Um outdoor incentiva os visitantes a manter a cidade limpa, usando lixeiras e recicladores, e a respeitar monumentos, locais históricos, jardins e áreas de descanso. Outro outdoor pede aos visitantes que mantenham silêncio e respeitem o sono dos vizinhos. É aconselhado não gritar e não tocar música alta.

Os malagueños também se opõem a turistas que tratam as regras de trânsito como opcionais. Na era do turismo acessível, "El Confidencial" critica "bandos de turistas em patinetes alugados transformando cidades em suas pistas de corrida pessoais". Os outdoors lembram aos visitantes que calçadas são para pedestres, e os usuários de patinetes e bicicletas devem ficar dentro dos limites legais e seguir as regras locais.

Caos Turístico em Málaga

No entanto, o que parece incomodar os malagueños mais é a falta de decoro dos turistas em sua vestimenta. Recentemente, imagens de turistas perambulando meio nus, sem camisa ou com as nádegas à mostra, de biquíni ou shorts, têm sido compartilhadas nas redes sociais. Um grupo de moradores locais compartilhou essas imagens, expressando choque sobre o futuro de Málaga. "El Confidencial" descreve a cena brutalmente: "Alguns 'guiris' [termo pejorativo para europeus do norte] estão invadindo a cidade com peitos de fora, suados e queimados de sol".

A campanha de outdoors da cidade também visa abordar essa forma indesejada de exposição pública. Seu objetivo? Que os turistas se vestam adequadamente - não como se tivessem acabado de sair de uma área de piscina. "Use roupas completas", dizem os outdoors. Por razões higiênicas, uma camisa sempre deve ser usada nas ruas e em lugares públicos.

Se a campanha da cidade, apoiada pela oficina de turismo, será bem-sucedida, ainda resta ver. A esperança dos moradores está atualmente baixa. "Passamos anos atraindo turistas bêbados, e agora esperamos que eles se comportem como a realeza", comentou um leitor no artigo do "El Confidencial".

A União Europeia, reconhecendo as preocupações das comunidades locais, tem incentivado os viajantes a respeitar as normas culturais e leis dos destinos, como a espanhola Málaga, onde o turismo tem levado a desafios significativos. Em resposta a esses problemas, a União Europeia tem encorajado os estados-membros a promover práticas de turismo responsável e sensibilidade cultural entre seus cidadãos.

