Mais restrições ao tráfego aéreo em Londres e Amesterdão

O aeroporto de Schiphol anunciou terça-feira que vai manter o limite máximo de passageiros em setembro e outubro.

O número máximo de passageiros que partem em setembro será limitado a 67.500, informou o aeroporto num comunicado. Esse número será aumentado para 69.500 por dia em outubro.

Schiphol reconheceu que este período inclui duas semanas de férias de outono e "por conseguinte, a expetativa é que haja uma média de 3.500 passageiros locais a mais à partida".

"Com base na capacidade disponibilizada por Schiphol, o coordenador independente das faixas horárias (ACNL) consultará todas as companhias aéreas para garantir que o número de passageiros é adequado em relação à capacidade de segurança", declarou o aeroporto.

A limitação do número de passageiros foi inicialmente introduzida no aeroporto em junho, com Schiphol a culpar uma procura de viagens superior à prevista e um mercado de trabalho restrito que deixa um número insuficiente de empregados para fazer face a essa procura.

O aeroporto de Heathrow, em Londres, também está a aplicar limites aos passageiros.

No mês passado, o aeroporto anunciou um limite de passageiros de 100 000 partidas por dia até 11 de setembro.

A British Airways anunciou na terça-feira que estava a suspender a venda de bilhetes para voos de curta distância a partir de Heathrow, em resposta ao limite de passageiros do aeroporto.

Num comunicado, a BA afirma que vai tomar "medidas responsáveis e limitar as tarifas disponíveis em alguns serviços de Heathrow para ajudar a maximizar as opções de remarcação para os clientes existentes, tendo em conta as restrições que nos são impostas e os desafios contínuos que todo o sector da aviação enfrenta".

Os voos afectados serão apenas de curta distância e as vendas deverão ser retomadas a 8 de agosto.

O limite máximo de passageiros introduzido em Heathrow no mês passado visava um excesso diário de 4.000 lugares que estava a provocar a queda do serviço "para um nível que não é aceitável", disse o CEO John Holland-Kaye ao anunciar a medida.

Recentemente, o aeroporto de Heathrow registou atrasos em cerca de 40% dos seus voos, de acordo com os dados do sítio de localização de voos FlightAware. O aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, registou um nível semelhante de atrasos este verão.

Imagem de cima: Fila de passageiros na sala de partidas do aeroporto Schiphol de Amesterdão, em 26 de maio de 2022. (Jeroen Jumelet/ANP/AFP/Getty Images)

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com