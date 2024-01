Mais de 100 voos cancelados na sequência de um acidente no aeroporto de Haneda, em Tóquio

Segundo a emissora estatal NHK, o cancelamento dos voos terá um impacto estimado em 20.000 passageiros. Entre eles, 9.250 passageiros da Japan Airlines (JAL), informou a transportadora à CNN na quarta-feira.

Os cancelamentos incluem 54 voos domésticos e um voo internacional da transportadora japonesa All Nippon Airways (ANA), bem como 50 voos domésticos da JAL, segundo as duas companhias.

Em resposta, a Central Japan Railway Company vai disponibilizar serviços adicionais de comboio-bala na quarta-feira, segundo a NHK.

A colisão mortal do avião ocorreu às 17h46 locais (3h46 ET) de terça-feira. Cinco pessoas morreram quando um avião da JAL, que transportava centenas de passageiros da cidade de Sapporo, no norte do país, colidiu com um avião de socorro após o terramoto e se incendiou ao aterrar em Haneda.

Segundo a companhia aérea, todas as 379 pessoas que se encontravam no voo 516 da JAL, incluindo oito crianças com menos de dois anos, foram evacuadas em segurança do avião de passageiros.

Cinco membros da tripulação morreram no segundo avião, um De Havilland Canada DHC-8, de acordo com o Ministro dos Transportes do Japão, Tetsuo Saito.

Um vídeo mostrou uma enorme bola de fogo a explodir quando o avião da JAL se incendiou, deixando um rasto de fogo na pista.

Os peritos dizem à CNN que o êxito da evacuação se deve a uma combinação de normas de segurança modernas e à cultura de segurança rigorosa da JAL.

Inclui reportagens de Teele Rebane, Tamara Hardingham-Gill e Emiko Jozuka, da CNN.

