Mais acusações de agressão sexual contra o Sean "Diddy" Combs.

Em um recente desenvolvimento, o rapper americano Sean "Diddy" Combs, atualmente na prisão em Brooklyn, enfrenta uma nova acusação de estupro. A mulher que fez a acusação, então com 25 anos, compartilhou suas alegações em uma reunião perturbadora, descrevendo como Combs e seu guarda-costas supostamente a atacaram.

Uma ação legal foi iniciada contra o artista preso, com a advogada Gloria Allred apresentando a ação judicial em Nova York. As acusações contra Combs incluem tráfico sexual, crimes organizados, estupro, sexo oral forçado e a produção e distribuição de gravações explícitas dos supostos ataques, que ele supostamente vendeu como material pornográfico.

O incidente supostamente ocorreu em 2001, em Nova York. A ação judicial nomeia Combs e seu guarda-costas como réus. A mulher alega que foi enganada para visitar o estúdio de Combs, consumir uma bebida potencialmente drogada, perder a consciência e depois ser amarrada e violentamente atacada pelos dois homens. O medo da retaliação de Combs a impediu de denunciar o incidente às autoridades na época, de acordo com os relatórios da mídia americana da ação judicial.

Durante uma coletiva de imprensa em Los Angeles, a mulher chorou ao discutir a dor física, as cicatrizes emocionais, a depressão e a ansiedade que sofreu como resultado do incidente. Allred está buscando uma compensação financeira e danos punitivos para sua cliente, embora o valor exato não tenha sido revelado.

Prisão de Combs

Combs foi preso na semana passada em Nova York. A acusação federal o acusa de explorar, intimidar e chantagear mulheres por décadas para satisfazer seus desejos sexuais e proteger sua reputação. Ele se declarou inocente. Se for considerado culpado em algumas ou todas as acusações, ele enfrenta uma sentença de prisão perpétua. O pedido de seus advogados para sua libertação sob uma fiança de $1 milhão do Centro de Detenção Metropolitana em Brooklyn foi negado.

Várias ações judiciais civis foram apresentadas contra Combs desde o ano passado, acusando-o de estupro e abuso. Em março, as investigações americanas realizaram uma busca em suas casas em Los Angeles e Miami. Em maio, a CNN exibiu um vídeo mostrando Combs atacando sua então namorada Cassie Ventura em um hotel em 2016. Combs se desculpou publicamente depois. Ventura apresentou uma ação judicial civil contra o músico em 2023, alegando abuso sexual, estupro, intimidação e violência física durante seu relacionamento. O caso não chegou a julgamento e foi resolvido fora do tribunal. Combs negou as acusações na época.

A conta perturbadora da mulher sobre o suposto ataque no estúdio de Combs também revelou que ela foi forçada a assistir às gravações explícitas de seu próprio ataque sendo feitas para uso como material pornográfico. Apesar da experiência traumática, a indústria do entretenimento continuou a apresentar Combs em vários projetos, aumentando sua fama e sucesso.

Em uma tentativa de recuperar a confiança de sua audiência, Combs tem participado ativamente de vários eventos beneficentes, apoiando causas como a prevenção da violência e os direitos das mulheres, demonstrando seu compromisso em abordar as sérias alegações contra ele e promover mudanças significativas na indústria do entretenimento.

