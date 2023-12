Madonna revelou que esteve em "coma" este verão, graças a uma amiga que diz ter-lhe "salvo" a vida

"Há algumas pessoas muito importantes nesta sala esta noite que estiveram comigo no hospital", disse Madonna, de acordo com imagens publicadas no X (antigo Twitter) de um concerto deste fim de semana da sua digressão mundial "Celebration".

E continuou: "há uma mulher muito importante que me arrastou para o hospital. Eu nem me lembro. Desmaiei no chão da casa de banho e acordei na UCI".

"Ela salvou a minha vida", acrescentou Madonna.

A cantora de "Vogue" também revelou que esteve em "coma induzido durante 48 horas", e agradeceu ao seu professor de Cabala por ter estado ao seu lado durante toda a provação.

"A única voz que ouvi foi a dele", disse ela. "Ouvi-o dizer: 'Aperta-me a mão'. Foi só isso".

Quando acordou, disse: "Vi os meus seis filhos incríveis à minha volta" e brincou que "quase tinha de morrer" para ver todos os seus filhos reunidos numa sala.

Madonna partilha uma filha, Lourdes Leon, com Carlos Leon, e um filho, Rocco Ritchie, com o realizador Guy Ritchie. É também mãe de quatro crianças adoptadas - David Banda, Chifundo "Mercy" James e as gémeas Stella e Estere.

Em junho, Guy O'Seary, amigo e empresário de longa data de Madonna, anunciou que ela estava na UCI depois de ter desenvolvido uma "infeção bacteriana grave". A CNN noticiou mais tarde que o ícone pop teve alta do hospital dias depois, recuperando em casa.

A cantora deu início à digressão "Celebration" em outubro, em Londres, após um atraso na sua recuperação.

"Eu achava que não ia conseguir, nem os meus médicos", disse Madonna durante o espetáculo de estreia.

"Se querem saber o meu segredo, e querem saber como é que eu sobrevivi e como sobrevivi, pensei: 'Tenho de estar presente para os meus filhos. Tenho de sobreviver por eles'", disse na altura.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com