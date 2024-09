- Luta contra o excesso de amor: A busca do amor se torna um quebra-cabeça cansativo

Segurando um smartphone, tocando em um aplicativo, surge a cara de um desconhecido. Passam-se alguns momentos, então surge uma escolha: eu gosto desta pessoa ou não? Toque por toque, a decisão se desdobra.

O encontro online não é mais um conceito incomum. Segundo o relatório de 2022 da Bitkom, 20 milhões de alemães já experimentaram o Tinder, o Parship, o Bumble e outros. Cerca de 60% deles encontraram relacionamentos duradouros através do encontro online, segundo a pesquisa da Bitkom com 1.005 indivíduos com 16 anos ou mais na Alemanha.

Incerteza entre os jovens

Os adultos jovens muitas vezes lutam com apreensão quando o mercado de namoro é vasto. Isso foi revelado em um recente estudo indiano discutido em uma conferência em Praga. A maioria dos participantes - em sua maioria com idades entre 18 e 30 anos - percebeu confusão na busca por um companheiro - ainda mais para mulheres.

Os pesquisadores atribuíram isso a fotos editadas e a abundância de escolhas na internet. A exposição constante a imagens manipuladas pode aumentar as expectativas do público em relação aos potenciais parceiros. A riqueza de opções em aplicativos de namoro e mídias sociais, mencionada pela equipe de pesquisa coordenada por Chayan Munshi na Fundação Ethophilia Research em Santiniketan, torna o quadro ainda mais confuso. Os jovens também são frequentemente bombardeados com conteúdo sexualmente explícito nas mídias sociais, alterando sua percepção de potenciais parceiros.

Cansaço do namoro

Wera Aretz, terapeuta de casais e psicóloga na Hochschule Fresenius em Colônia, aconselha contra o cansaço do namoro. A ansiedade persistente e a decepção no namoro online podem resultar nessa síndrome psicosomática, como ela explica na "Journal of Business and Media Psychology". Estimado para afetar cerca de 14% dos usuários de aplicativos de namoro, o cansaço do namoro se manifesta como exaustão emocional, cinismo e redução do desempenho.

Aqueles mais suscetíveis ao cansaço do namoro são aqueles que sofrem com a monotonia de passar repetidamente por telas em busca de uma pessoa interessante. Algumas pessoas podem passar horas examinando perfis e criando as mesmas mensagens, só para ficarem vazias. O "ghosting" - a repentina indiferença ou bloqueio - também representa um risco para o cansaço do namoro.

De acordo com o estudo, aqueles com baixa autoestima ou problemas de apego estão particularmente em risco. Apesar da justiça, "O namoro online não é justo de forma alguma", comenta Johanna Degen, psicóloga social e terapeuta de casais em Flensburg. "O namoro online é extremamente sexista e exclusivo. Pessoas com deficiências raramente aparecem em aplicativos de namoro."

Traição, engano e otimização

Talvez por isso as pessoas se esforcem para apresentar suas melhores versões e se destacar das outras, de acordo com Degen. No entanto, ela alerta: "Quanto mais eu otimizar meu perfil, mais estresse eu carrego, pois sou confrontada com essa versão idealizada de mim mesma e depois tenho que lidar com a decepção da outra pessoa na data."

A terapeuta de casais Aretz reconhece essa otimização do self em seus clientes. Os homens frequentemente exageram sua altura, enquanto as mulheres embalam suas idades nos perfis. A mentira sobre o nível de educação, o status de relacionamento e a classificação do relacionamento também é comum.

Parece bastante comum. De acordo com os pesquisadores indianos, até mesmo algumas pessoas em relacionamentos comprometidos utilizam plataformas de namoro. Aretz esclarece que o namoro enquanto estiver em um relacionamento não é necessariamente negativo. Em certas circunstâncias, como um relacionamento aberto, ou quando um casal deseja explorar sua sexualidade com uma terceira pessoa, pode até ser positivo. No entanto, ela enfatiza que esconder essa informação de um parceiro pode levar a mal-entendidos.

Oportunidades globais

Aretz vê uma vantagem crucial do namoro virtual na oportunidade de se conectar com potenciais parceiros de lugares distantes, incentivando mais relacionamentos interraciais e transculturais. As classes sociais desempenham um papel menor. Como a psicóloga pontua, "A maior vantagem é que podemos interagir casualmente e de forma brincalhona com um número quase incrível de pessoas de diferentes backgrounds socio-culturais que não conheceríamos em nossas vidas cotidianas - nas escolas, nos locais de trabalho ou no supermercado."

E, contrário à crença popular, as pessoas em aplicativos de namoro não procuram apenas relacionamentos casuais. Apenas 6% dos usuários procuram encontros casuais, enquanto 71% buscam relacionamentos comprometidos, de acordo com uma pesquisa da Bitkom.

Como namorar com sucesso?

Alguns terapeutas de casais recomendam aplicativos de namoro premium para encontrar "o certo", afirmando que os assinantes são mais confiáveis. Mas para jovens, Aretz sugere plataformas gratuitas como o Tinder ou o Okcupid, graças a uma base de usuários mais jovem.

Todo mundo é único e tem preferências individuais em um parceiro. Aretz aconselha contra fingir ser outra pessoa, como compartilhar apenas imagens sem falhas e se vangloriar de qualidades excepcionais. Em vez disso, tente atrair seus indivíduos preferidos com honestidade: "Para encontrar o tesouro no palheiro, você precisa queimar o palheiro."

Apesar da abundância de escolhas e perfis editados, muitas pessoas ainda lutam para se conectar autenticamente no cenário de namoro digital. Isso foi ecoado por um participante do estudo, que disse: "Eu te amo pela pessoa que você realmente é, não pela versão filtrada que eu vejo online."

Diante desses desafios, a terapeuta Aretz encoraja os usuários a abordar o namoro online com autoconsciência, empatia e autenticidade. Ela sugere: "É importante lembrar que 'eu te amo' vai além da atração física. Conecte-se em um nível mais profundo ao conhecer verdadeiramente alguém."

