Luke se considera um indivíduo injustiçado.

Comediante Luke Mockridge iniciou sua nova turnê de comédia solo em Viena com uma mistura de desculpas e desafio. Na apresentação de estreia, ele se distanciou mais uma vez de suas piadas controversas sobre esportes para deficientes, que lhe renderam críticas generalizadas e cancelamentos. Simultaneamente, ele expressou sua frustração com as ameaças recebidas e a sensação de que uma desculpa não tem muito peso agora.

Falando para cerca de 500 pessoas em uma sala de eventos quase lotada em Viena, Mockridge, de 35 anos, brincou: "É loucura estarmos lotados mesmo com eu sendo rotulado como a pior pessoa viva". A apresentação foi recebida com aplausos e sem protestos.

Turnê marcada por cancelamentos

Inicialmente agendada para estrear alguns dias antes na Renânia do Norte-Vestfália, a turnê, intitulada "Tempos Divertidos", teve seu início e apresentação subsequente em Paderborn cancelados. A causa: trechos de um podcast após os Jogos Paralímpicos em Paris, com Mockridge e outros podcasts fazendo piadas insensíveis sobre atletas deficientes, foram denunciados como degradantes por várias pessoas.

Mockridge se desculpou rapidamente, mas várias datas da turnê foram canceladas e a Sat.1 cancelou um novo programa de quiz planejado com ele. Mockridge perdeu sua gestão alemã e até sua agência austríaca anunciou que não trabalharia com ele após essa turnê.

Crítica da cena artística alemã

Na estreia de seu novo espetáculo solo, Mockridge evitou tópicos potencialmente sensíveis, como deficiência, enchentes ou guerra. Ele compartilhou histórias sobre os relacionamentos de seus pais e sua própria primeira vez, e entreteve o público com paródias musicais ao piano. No entanto, a controvérsia voltou a surgir no final da noite.

"A cena artística alemã é como uma sala cheia de botões, com avisos de 'Não Tocar'", comentou Mockridge, defendendo sua preferência por piadas inadequadas. Em seguida, ele lançou piadas como "Tom Kaulitz é o cuidador de idosos mais bem remunerado do mundo".

O público em Viena mostrou muito apoio a Mockridge. "Eu sou basicamente uma boa pessoa, exceto quando não sou", ele concluiu. "Entendemos isso!" gritou um espectador da plateia.

