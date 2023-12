Lua Rebelde" de Zack Snyder dá-lhe o corte final num épico de ficção científica, mas não muito bom

A descrição abreviada do filme seria permitir que o realizador visualmente ambicioso tentasse a sua mão num filme da "Guerra das Estrelas", mas isso é, na verdade, uma má representação dos ossos subjacentes da história, que tem mais a ver com "Os Sete Magníficos" (ou "Os Sete Samurais", escolha), que foi adaptado em 1980 por Roger Corman para o cenário espacial "Battle Beyond the Stars".

Infelizmente, mesmo este último esforço de baixo orçamento gerou melhores personagens do que "Lua Rebelde" consegue reunir, e a latitude da estrutura em duas partes apenas permite a Snyder (que escreveu a história, colaborou no guião e também foi diretor de fotografia) engordar as introduções de formas pouco lisonjeiras.

Construindo não apenas um mundo, mas uma galáxia inteira, "Lua Rebelde" pinta o retrato de um universo que viu a sua família real ser assassinada, deixando os seus planetas sob o jugo de um regente imperioso. A história passa-se numa comunidade agrícola num pequeno posto avançado, onde uma antiga soldado, Kora (Sofia Boutella, de "A Múmia" e "Kingsman: O Serviço Secreto"), se refugia tranquilamente.

Quando as tropas fascistas do império (por falta de uma descrição melhor) chegam sob a liderança do Almirante Noble (Ed Skrein, talvez a presença mais cativante, canalizando Christoph Waltz em "Inglourious Basterds"), os aldeões enfrentam uma escolha entre ripostar ou render-se. A poucas semanas de terem de agir, Kora parte com o agricultor Gunnar (Michel Huisman) para recrutar mercenários que os possam ajudar, apercebendo-se de que as probabilidades estão contra eles.

A estrutura dá tempo para dar corpo à história de Kora, enquanto ela reúne a equipa, que inclui Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair e Ray Stevens, da "Liga da Justiça".

No entanto, apesar dos dotes estilísticos de Snyder - que domina a arte da pose de super-herói desde "Watchmen" - não há razões suficientes para investir na história maior ou mesmo nos aspectos mais pequenos da mesma. Embora o filme possua uma escala e um âmbito vastos, a forte dependência de sequências em câmara lenta (que funcionaram muito melhor em "300") também contribui para diminuir a excitação da ação em vez de a aumentar.

Como já foi referido, para a Netflix, dar aos subscritores uma razão para aparecerem para o que parece ser um evento, em conjunto com a natureza ávida da base de fãs de Snyder, pode justificar o investimento (e se não o fizer, o serviço irá sem dúvida encontrar uma forma de fazer rodar os números para sugerir que o fez).

No entanto, alargar o seu alcance ao negócio de Zack Snyder - depois do seu filme de género muito diferente, o mashup de terror e assalto "Army of the Dead " - não é o mesmo que cumprir a promessa dessa parceria. "Rebel Moon" pode parecer grande e espalhafatoso, mesmo num ecrã de televisão, mas em termos de funcionamento como drama, é menos um grito rebelde do que um grunhido rebelde discreto.

"Rebel Moon - Part One: A Child of Fire" estreia a 21 de dezembro às 22h00 ET na Netflix.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com