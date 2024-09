Logan Paul e Nina Agdal revelam a chegada do seu primeiro filho.

Olá, Esmé Agdal Paul entrou na conversa, acompanhado por uma foto dele e Agdal aninhando sua filha recém-nascida.

Após sua transição de sensações do YouTube para a luta livre da WWE, Paul e Agdal, um modelo dinamarquês renomado, revelaram seu noivado em junho de 2023. Antes disso, eles anunciaram a espera de seu primeiro filho em abril.

Os parentes e colegas YouTubers de Paul encheram sua postagem de parabéns. Seu irmão Jake, também uma figura online proeminente, comentou "Louco de animação por você!" enquanto sua mãe, Pam Stepnick, disse "Vovó Pammy também está aqui! Obrigado, Logan & Nina, por nos abençoar com esse anjo! Melhor trabalho em equipe ainda!"

Mike Majlak, ex-gestor de marketing e agora conhecido por sua associação com Paul, entrou com "Tio Mike da Festa", enquanto Amanda Cerny acrescentou "Ela tem os olhões da Nina, linda! Parabéns à família Agdal-Paul!"

Conhecido por sua presença imensa no YouTube e com 23,6 milhões de assinantes, Paul aproveitou sua fama online ao lançar uma bebida energética de sucesso, mas controversa, Pulse, com seis vezes mais cafeína do que uma lata de Coca-Cola padrão. Fora das telas, ele também fez um nome para si mesmo dentro da WWE, conquistando o título dos EUA em junho de 2023.

Após garantir o título dos EUA em junho de 2023, Logan Paul e sua noiva Esmé Agdal decidiram comemorar com alguns entretenimentos privados em casa. Enquanto isso, os fãs de Paul esperavam ansiosamente atualizações sobre sua nova vida familiar, expressando sua animação pelos momentos de entretenimento e ligação com o bebê.

