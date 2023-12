Líderes dos direitos civis e grupos de saúde pública pressionam a administração Biden a tomar medidas relativamente à proibição do mentol

Os grupos afirmaram que a administração pode estar a arrastar os pés para evitar alienar os eleitores negros, que são desproporcionalmente mais propensos a fumar mentol.

"A nossa preocupação em relação ao atraso é que não há razão para isso", disse à CNN Yolonda Richardson, presidente e directora executiva da Campaign for Tobacco-Free Kids, que participou na reunião. "Não estou na posição deles, mas acho que se estão a pesar dois tipos diferentes de interesses concorrentes que são importantes para vocês, então façam a coisa certa, que tal?"

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA disse à CNN em outubro que uma proibição é uma "prioridade máxima para a FDA", e Richardson disse que, inicialmente, a administração tinha-se comprometido a agir antes do final do ano.

"Esta é a regra deles", disse ela. "Espera-se que eles tenham sentido que a ciência é suficiente".

Ela disse que saiu da reunião de terça-feira sentindo "bastante positivo" que as preocupações dos grupos foram ouvidas, mas ela também disse que ainda há um sentimento de que eles precisam continuar a pressionar a administração para agir.

Preocupações com os atrasos

Embora a FDA tenha vindo a considerar a proibição dos cigarros de mentol há quase uma década, só em outubro é que a FDA deu finalmente o que os grupos anti-tabaco designaram como um passo "importante" ao enviar as regras finais sobre a questão à Casa Branca para revisão.

No extenso processo de elaboração de regras do governo federal, a agência que regula o tabaco não pode simplesmente finalizar uma regra e fazer com que a proibição entre em vigor. O Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca tem de assinar o texto proposto pela FDA.

Mas quando o governo federal publicou a sua lista de tarefas regulamentares, denominada Agenda Unificada de Acções Regulamentares e Desregulamentares, no início de dezembro, indicou que a regra final sobre o mentol não era esperada antes de março.

Com as preocupações a pairar, uma coligação de mais de uma dúzia de grupos de direitos civis e de saúde pública de renome afirmou ter-se reunido com o Secretário da Saúde e dos Serviços Humanos, Xavier Becerra, e com líderes da Casa Branca na terça-feira, para os encorajar a decretar uma proibição imediata.

"Esta é uma questão de saúde pública que não tinha nada a ver com política, mas agora tem tudo a ver com política", afirmou Carol McGruder, membro fundador e copresidente do African American Tobacco Control Leadership Council, que participou na reunião da Casa Branca.

"Este é um produto que matou um milhão de negros nos últimos 20 anos. É o assassino número um, pelo que tem de estar sempre entre as cinco principais prioridades políticas", afirmou McGruder.

A reunião virtual incluiu a American Heart Association, a American Lung Association, a Truth Initiative, o African American Tobacco Control Leadership Council, o National Council of Negro Women, a NAACP, a National Coalition on Black Civic Participation e outros que pretendem uma ação imediata sobre o tabaco aromatizado.

O Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca, que supervisiona os regulamentos do poder executivo, não respondeu ao pedido da CNN para comentar o estado da norma.

"Como é prática corrente para todas as regras, a OIRA trabalha para agendar reuniões com todos os requerentes enquanto a regra está a ser revista. OIRA não aprova os participantes", disse um funcionário da administração, referindo-se ao Gabinete de Informação e Assuntos Regulamentares, uma parte do Gabinete de Gestão e Orçamento.

O potencial para salvar vidas

Embora o número de pessoas que fumam cigarros nos EUA tenha caído para um dos níveis mais baixos da história, a proporção de fumadores de mentol tem vindo a aumentar, de acordo com o CDC. O tabagismo continua a ser a primeira causa de morte evitável nos EUA.

A questão é particularmente importante para a comunidade negra porque, durante décadas, a indústria tabaqueira comercializou agressivamente os mentolados para eles, uma ação que deu frutos. Um estudo de 2020 mostrou que, embora 43% de todos os fumadores adultos fumassem mentol, mais de 83% dos fumadores negros fumavam.

A proibição dos cigarros mentolados salvaria até 654 000 vidas nos EUA em 40 anos, incluindo as vidas de 255 000 membros da comunidade negra, segundo um estudo de 2022.

De acordo com um estudo do Council on Foreign Relations (Conselho para as Relações Externas), a proibição dos cigarros mentolados permitiria também eliminar algumas das disparidades significativas em matéria de saúde entre negros e brancos nos Estados Unidos.

Os negros morrem a taxas significativamente mais elevadas do que os brancos devido a doenças relacionadas com o tabagismo, incluindo acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas e cancro do pulmão; os negros representam 12% da população dos EUA, mas a comunidade é responsável por 41% das mortes prematuras relacionadas com o tabagismo e 50% dos anos de vida perdidos associados ao consumo de produtos de tabaco com mentol entre 1980 e 2018, segundo um estudo.

Se os mentóis fossem proibidos, a diferença entre as mortes por cancro do pulmão de negros e brancos diminuiria no prazo de cinco anos, segundo o estudo do Council on Foreign Relations.

A proibição do mentol também poderia impedir que as crianças adquirissem o hábito. Os cigarros mentolados são atractivos para os novos fumadores, segundo os estudos, porque o aroma mascara o sabor e o cheiro desagradáveis que afastam alguns novos fumadores. O mentol também anestesia a garganta, facilitando a inalação profunda do fumo perigoso.

Mais de metade das crianças que fumam escolhem cigarros mentolados, segundo o CDC. Estudos revel aram que as crianças que fumavam mentol tinham mais probabilidades de se tornarem fumadores regulares do que fumadores ocasionais.

A coligação analisou muitas destas estatísticas na reunião desta semana, e McGruder disse ter saído esperançada. Os funcionários da administração pareciam "empenhados e estavam a prestar atenção", disse ela. Também ajudou o facto de entre os participantes estarem organizações poderosas "que têm a estima do nosso povo", disse ela, e que representam os eleitores negros, de quem a administração vai precisar nas eleições do próximo ano.

A Dra. Kimberly Jefferies Leonard, vice-presidente da American Cancer Society Cancer Action Network, também se sentiu otimista após a reunião.

"Penso que, devido ao número de pessoas que apareceram e que compareceram, a administração nos ouviu e ouviu o nosso apelo e o nosso grito", afirmou.

A American Heart Association, que também esteve representada na reunião, disse que apreciou a oportunidade de falar com a Casa Branca.

"Enquanto continuamos a aguardar as regras finais, as empresas de tabaco continuam a visar as comunidades e a viciar novos consumidores com cigarros mentolados e charutos aromatizados. A investigação está completa. As provas são claras. A espera tem de acabar", afirmou Nancy Brown, diretora-geral da American Heart Association, num e-mail enviado à CNN.

Enfrentar a oposição de outros grupos

A coligação esperava que a reunião contrariasse a narrativa apresentada por grupos que recebem financiamento da indústria do tabaco, como a Rede de Ação Nacional do reverendo Al Sharpton, que também se reuniu recentemente com a Casa Branca numa tentativa de resistir à regulamentação.

Noinício de dezembro, o calendário público das reuniões da administração Biden mostrava uma recente pressão total da indústria do tabaco. Das 41 reuniões sobre a regra do mentol no mês passado, 38 foram com grupos da indústria do tabaco e seus aliados.

Um dos argumentos destes grupos é que uma proibição criminalizaria os fumadores de mentol e encorajaria mais interacções mortais com a polícia. A FDA e os defensores da luta contra o tabaco dizem que isso não é verdade.

"Não se trata de uma pessoa individual na rua", disse McGruder. "Fumar um cigarro de mentol não é ilegal. Se comprarem ou fizerem um, é problema vosso. O que está em causa é a indústria do tabaco e eles estão a fazer tudo o que podem para manter os seus ganchos na nossa comunidade."

Justin Bibb, presidente da Câmara de Cleveland, uma cidade-chave num estado-chave em qualquer eleição presidencial, também esteve presente na reunião de terça-feira com a Casa Branca. A proibição do mentol é importante para ele a nível pessoal e político.

"Perdi o meu pai muito cedo porque ele era viciado em cigarros - Newports, para ser mais específico - e o meu avô também morreu de cancro do pulmão, por isso vi tantos casos, enquanto criança, a crescer na cidade e enquanto presidente da Câmara, em que as empresas de tabaco estão a atacar a comunidade negra", afirmou Bibb.

Cleveland, que tem mais de 46% de negros, lidera o país com uma taxa de fumadores de 35%, mais do triplo da média nacional.

Este ano, Bibb apresentou um plano para proibir a venda de produtos de tabaco com sabores na sua cidade, mas os republicanos no parlamento do Ohio dizem que gostariam de impedir os governos locais de decretarem tais proibições. Com autoridade limitada, Bibb disse que a ação federal é absolutamente necessária.

"Já passou da hora de obtermos uma verdadeira liderança deste presidente e do Congresso para vermos uma mudança real nesta questão", disse ele.

Uma proibição seria uma declaração importante, disse Jefferies Leonard.

"É uma declaração de que a administração se preocupa com as vidas dos negros e enviará às nossas comunidades a mensagem de que a administração considera que as vidas dos negros são realmente importantes", afirmou.

A RJ Reynolds, fabricante dos cigarros Newport, a marca de cigarros mentolados mais popular do país, afirmou numa declaração à CNN, no início de dezembro, que uma proibição faria muito mais mal do que bem aos fumadores negros.

"A Reynolds tem sido clara quanto à sua posição relativamente à proibição do mentol - acreditamos firmemente que existem formas mais eficazes de reduzir os efeitos nocivos do tabaco do que proibir produtos. A proibição dos cigarros mentolados prejudicaria, e não beneficiaria, a saúde pública", diz o comunicado.

McGruder não gosta da conversa das empresas de tabaco sobre como a proibição vai prejudicar a comunidade. "É tão cínico que eles estão a inverter o seu alvo racista e pernicioso da nossa comunidade", disse ela.

A proibição não pode ser deixada ao critério dos Estados, disse ela. Dois deles, Massachusetts e Califórnia, proibiram os cigarros de mentol com algum sucesso, mas não sem resistência.

Quando a Califórnia proibiu o mentol, a indústria lançou um referendo para manter os produtos nas prateleiras. Os eleitores rejeitaram a proposta, mas as empresas criaram novos produtos com químicos "não mentolados", diz McGruder, para imitar o mentol. A indústria também processou o Estado.

"É interminável. É por isso que temos de tomar medidas a nível federal", afirmou McGruder. "Precisamos de proteção contra esta indústria que é raivosa e não vai parar".

Receba o boletim semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para obter os resultados com o Dr. Sanjay Gupta todas asterças-feiras da equipe da CNN Health.

O seu grupo e os outros dizem que tencionam manter a pressão. No dia 18 de janeiro, haverá um "funeral do mentol" em Washington para reconhecer os 45.000 negros que morrem todos os anos de doenças relacionadas com o tabaco e para encorajar a Casa Branca a agir agora.

Se a proibição for adoptada, então "começa o verdadeiro trabalho", disse McGruder. Terá de haver recursos adicionais, programas de cessação do tabagismo culturalmente adequados e esforços para eliminar o racismo sistémico e abordar melhor os determinantes sociais da saúde.

"Precisamos do mesmo vigor e atenção que a indústria nos deu ao semear o vício na nossa comunidade", disse McGruder. "Precisamos da mesma atenção e amor do nosso país, do nosso governo, da FDA, do CDC, para ajudar as pessoas a sair desses produtos viciantes.

Betsy Klein, René Marsh e Brenda Goodman, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com