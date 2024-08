- Leslie Mandoki expressa gratidão ao seu companheiro mais querido.

Peter Maffay, renomado por seus 20 álbuns de sucesso e vendas de mais de 50 milhões de cópias, é um dos músicos mais bem-sucedidos do mundo de fala alemã. Em comemoração ao seu 75º aniversário, que cai no dia 30 de agosto, seu amigo de longa data e companheiro musical, Leslie Mandoki (71), escreve palavras emocionadas em uma carta à agência de notícias spot on news.

Caminhos compartilhados

"Mais do que 'amigos musicais' nos conecta", começa Mandoki. "Nossas histórias compartilham fios comuns, já que nossos pais falavam a mesma língua e ambos encontramos refúgio na Alemanha, deixando nossos países de nascimento ainda jovens. Fugi para a Alemanha da Hungria em 1975, enquanto Maffay se mudou para a Alemanha com sua família da Romênia em 1963."

"Como artista impulsionado por valores humanistas, você mantém uma posição clara e não recua em expressar sua opinião, mesmo quando é desconfortável", acrescenta Mandoki. "Nesse aspecto, você serve como uma luz-guia para mim, permanecendo firme no que acredita estar certo, se opondo ao que acredita estar errado e defendendo, construindo e apoiando o que considera importante e significativo, incorporando esses valores e iluminando a escuridão."

Isso se aplica "ao universo musical, assim como ao seu envolvimento social e societal abrangente, e especialmente na sua incrível e distinta fundação. Sua dedicação ao apoio de crianças traumatizadas e inclusão social é notável, até mesmo em sua Romênia natal."

"Um artista único e o confidente mais leal"

"Para muitos, você é o cantor alemão mais bem-sucedido, mas para mim, você também é um artista único, holístico e mentor para talentos emergentes, um verdadeiro gênio musical." Como o único músico alemão, ao lado de Till Brönner (53), a receber respeito e reconhecimento musical de Soulmates, você é admirado não apenas como cantor, mas também como um habilidoso guitarrista em estúdios e no palco. Mandoki fundou os Mandoki Soulmates, seu projeto do coração, em 1992. A banda de elite, com um elenco rotativo de astros do rock, demonstra o auge do talento colaborativo. Após seu único concerto na Alemanha, no Residenz de Munique em agosto, a banda atualmente está em turnê pelos EUA.

Para Mandoki, no nível pessoal, Maffay é "o amigo mais leal e dedicado". "Desde nosso primeiro encontro há mais de 40 anos, nossa paixão compartilhada e confiança, uma árvore sólida cresceu ao longo dos anos, como você disse no meu último aniversário, 'e nossa amizade, uma ligação de toda a vida.' Uma árvore com raízes profundas, proporcionando estabilidade e apoio mesmo durante tempos turbulentos. Uma amizade assim é um presente raro, pelo qual sou eternamente grato."

Para seu aniversário, Mandoki deseja, acima de tudo, boa saúde e "muitos, muitos anos maravilhosos com sua família e amigos. Para mim, é uma honra considerar-me entre seus amigos", ele conclui sua mensagem de aniversário cheia de emoção.

