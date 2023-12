Lenços de cabeça, PDA e álcool: O que deve saber sobre a visita à Arábia Saudita

A Arábia Saudita estabeleceu um objetivo ambicioso para si própria: 150 milhões de visitas de turistas até 2030. Os vistos electrónicos de viagem, um número crescente de ligações aéreas internacionais e um novo programa de escala de 96 horas tornaram a visita logisticamente mais fácil.

No entanto, para muitos visitantes de primeira viagem, especialmente aqueles que não estão familiarizados com o Médio Oriente ou com os países de maioria muçulmana, é fundamental fazer alguma pesquisa antes de partir.

A primeira e mais básica coisa a saber sobre a Arábia Saudita é que não está fechada ao mundo. Embora o país só tenha oferecido vistos de turista desde 2019, as coisas mudaram muito rapidamente desde então.

Tal como as grandes cidades da Europa ou da América do Norte, Jeddah e Riade têm cafés hipster, locais de arte e cultura e grandes equipas desportivas repletas de jogadores internacionais.

Os sinais de trânsito, as ementas, os mapas e muito mais estão normalmente em árabe e em inglês. Os cartões de crédito ocidentais também são amplamente aceites.

Como é que chego lá?

Os principais centros aéreos da Arábia Saudita são as suas duas maiores cidades - a capital Riade e a cidade portuária de Jeddah. Estão disponíveis ligações regulares através de Doha, Dubai, Londres e outras portas de entrada importantes.

Quando se viaja dentro do país, há várias opções. Os voos internos são mais fáceis para destinos turísticos populares, como a cidade oásis de AlUla, que é onde os viajantes se deslocam para aceder ao sítio arqueológico de Hegra.

A Arábia Saudita também investiu muito em infra-estruturas, que incluem o comboio de alta velocidade. Atualmente, o sistema serve apenas Jeddah e as áreas circundantes, nomeadamente as cidades sagradas muçulmanas de Meca e Medina, mas há planos de expansão.

Os visitantes estrangeiros podem alugar carros na Arábia Saudita e tanto os homens como as mulheres podem conduzir, desde que tenham a sua carta de condução internacional e outros documentos em ordem.

A Uber está disponível nas grandes cidades, tal como as aplicações de partilha de boleias do Médio Oriente, como a Careem e a Kaiian, ambas com opções em inglês. Para as chamadas de rua, existem paragens de táxis em zonas movimentadas, como centros comerciais e estádios desportivos. O seu hotel também pode organizar táxis para si.

O que devo levar na mala?

Elena Nikolova, nascida na Bulgária, que se converteu ao Islão e reside atualmente em Jeddah, faz a ponte perfeita entre os habitantes locais e os forasteiros. No seu sítio Web Muslim Travel Girl, ajuda os seus seguidores a saberem o que esperar quando visitam o país.

Nikolova acrescenta ainda que, embora muitas mulheres usem abayas, peças de vestuário largas que cobrem o corpo, ou niqabs, que também cobrem o rosto, estes não são obrigatórios para os estrangeiros. "Nas grandes cidades, como Jeddah e Riade, não é necessário usar um lenço ou uma abaya. Não há problema em usar roupas que cubram o corpo".

No entanto, salienta que a localização é importante, uma vez que as aldeias mais pequenas nas zonas rurais podem não ter o mesmo ambiente que as grandes cidades. "É melhor usar um vestido maxi, por exemplo, ou uma abaya aberta e um lenço", acrescenta. De acordo com Nikolova, estas directrizes não são leis - trata-se apenas de "adaptar-se".

Kareem George, diretor executivo da Culture Traveler, especialista em viagens e organizador de excursões, também respondeu a questões relacionadas com o vestuário colocadas pelos seus clientes antes de uma viagem à Arábia Saudita.

"Fiquei surpreendido com a variedade de vestuário que observei", diz ele. "As mulheres e os homens sauditas vestem-se de forma tradicional e com trajes mais contemporâneos. Havia uma modéstia geral no vestuário de ambos os sexos, mas havia muita variedade de cores, estilos e texturas."

Dito isto, não é invulgar ver alguns homens a usarem calções (no entanto, calções até ao joelho, como os cargos, e não calções curtos) e pólos, uma vez que as regras para o vestuário masculino são mais flexíveis.

"Não se esperava que um estrangeiro usasse um thobe", acrescenta George, referindo-se ao traje tradicional que muitos homens usam no Médio Oriente. "O meu vestuário ocidental era aceite e não era considerado rude de forma alguma."

Quando se trata de vestir, o clima e o terreno são considerações importantes. Se está a planear fazer caminhadas ou visitar as atracções do deserto em AlUla, por exemplo, deve seguir as dicas dos habitantes locais: roupas largas, tecidos leves como o linho e o algodão natural e botas de caminhada. Não é invulgar ver uma mulher saudita a usar ténis com a sua abaya.

E embora não haja problema em os não-muçulmanos visitarem as mesquitas - uma ocorrência bastante comum, uma vez que muitas delas são atracções turísticas por direito próprio - o vestuário adequado é obrigatório. As mulheres devem cobrir o cabelo para serem respeitosas.

Se planeia visitar mesquitas, leve meias - ser-lhe-á pedido que tire os sapatos para entrar.

Demonstrações públicas de afeto

O turismo está a crescer na Arábia Saudita e com ele mais liberdades culturais, mas é importante lembrar que certas demonstrações públicas de afeto devem ser evitadas.

Independentemente do sexo ou do estatuto das pessoas numa relação, beijar os lábios em público pode resultar em alguns olhares de surpresa.

"Há uma expetativa geral de modéstia no comportamento e de respeito pelo espaço pessoal dos outros em público", diz George.

Nikolova acrescenta: "Pode dar-se as mãos, mas beijar - especialmente durante um período prolongado - é normalmente mal visto, sobretudo porque faz com que os [habitantes locais] se sintam desconfortáveis. "Em muitos países muçulmanos, os beijos são reservados aos casais em privado."

Alguns regulamentos em torno de casais não casados têm-se tornado mais flexíveis nos últimos anos.

Em 2019, as autoridades sauditas anunciaram que os casais estrangeiros não casados seriam autorizados a partilhar quartos de hotel.

O sítio Web da autoridade nacional de viagens do país indica que os turistas LGBTQ são bem-vindos na Arábia Saudita. Diz: "Todos são bem-vindos a visitar a Arábia Saudita, e pedimos que sigam e respeitem a nossa cultura, tradições e leis, tal como fariam quando visitam qualquer outro país do mundo."

Dito isto, é importante notar que o sexo homossexual é proibido por lei, com consequências que incluem multas, pena de prisão ou mesmo a morte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, entre outros, avisa os seus cidadãos de que "as relações sexuais homossexuais ou extraconjugais, incluindo o adultério, são ilegais e podem estar sujeitas a penas severas".

Há outras regras sociais a ter em conta. Em geral, homens e mulheres não aparentados não devem estar juntos num espaço privado. No entanto, esta é uma daquelas áreas em que terá de olhar à sua volta e fazer o que os locais estão a fazer.

Pode ser aceitável que uma mulher estrangeira e um homem local tenham uma reunião de negócios juntos se estiverem num local público como um café ou se mantiverem a porta do escritório aberta. No que diz respeito aos cumprimentos, um olá educado é suficiente - nem toda a gente se sentirá à vontade para apertar a mão ou beijar a face, especialmente com alguém do sexo oposto.

Em áreas urbanas como Jeddah, as mulheres solteiras apanham frequentemente táxis conduzidos por homens - mas espera-se que se sentem sempre atrás.

"Na verdade, é seguro para as mulheres viajarem na Arábia Saudita", diz Nikolova. "Verá que muitas mulheres saem sozinhas ou com amigas sem problemas, especialmente em grandes cidades como Jeddah e Riade."

Levantar um copo

Um dos temas mais discutidos pelos turistas estrangeiros na Arábia Saudita é o álcool.

Embora outros países vizinhos de maioria muçulmana, como o Qatar e os Emirados Árabes Unidos, vendam álcool em condições muito específicas e limitadas e o tenham disponível nos hotéis, não é esse o caso na Arábia Saudita. O álcool não é apenas fora de moda - é ilegal, independentemente de se ser um local ou um turista.

E essa proibição do álcool não se aplica apenas quando se está em terra na Arábia Saudita.

Esta lei aplica-se também à Saudia, a companhia aérea nacional do país. Se está habituado a beber um copo de vinho para o ajudar a dormir durante um voo longo, deve considerar a possibilidade de comprar um bilhete numa companhia aérea que sirva bebidas alcoólicas a bordo.

Tudo depende da altura

Meca, a cidade mais sagrada do Islão, fica aqui na Arábia Saudita. Os muçulmanos são obrigados a fazer o hajj, ou seja, a peregrinação religiosa aos locais mais sagrados da cidade, pelo menos uma vez na vida.

Embora possa parecer uma má altura para visitar a Arábia Saudita, Nikolova diz que se não for muçulmano e quiser ver outras partes do país, o hajj pode ser a melhor altura para planear uma viagem.

Embora sejam impostas restrições aos turistas em Jeddah, o resto da Arábia Saudita continua aberto aos turistas, diz Nikolova. "Normalmente, essa altura também é menos concorrida, uma vez que muitos habitantes locais e expatriados têm duas semanas de férias e saem do país para férias."

Quando se trata de visitar mesquitas, é melhor não tentar ir numa sexta-feira, que é o dia mais sagrado da semana, ou durante as horas de oração. Muitas mesquitas afixam os horários de visita no exterior e as maiores e mais famosas têm frequentemente um sítio Web com mais pormenores.

No entanto, há algumas mesquitas que não poderá visitar, nomeadamente as de Meca e Medina. Estas são de acesso restrito aos muçulmanos.

Também é aconselhável que os não muçulmanos não as visitem durante o Ramadão, que é o nono mês do calendário islâmico. (Em 2024, é provável que decorra de 10 de março a 8 de abril - meses lunares como o Ramadão podem variar um dia para cada lado)

"Eu recomendaria evitar os países muçulmanos durante o Ramadão, porque não há muito para fazer durante o dia", diz Nikolova, referindo que, como os participantes jejuam durante o dia e comem à noite, as lojas e os restaurantes abrem mais tarde ou nem sequer abrem.

Muitos habitantes locais também desaconselham a visita no verão, uma vez que é normal as temperaturas ultrapassarem os 120 graus Fahrenheit (cerca de 50 Celsius).

Devido ao calor extremo, alguns estabelecimentos comerciais fecham à tarde e reabrem ao fim do dia. Por exemplo, no histórico bairro de al-Balad, em Jeddah, a maioria dos cafés e lojas fecham durante várias horas ao meio-dia.

Se quiser encontrar um local que esteja aberto para o almoço, dirija-se a um centro comercial - e traga também uma camisola, pois o ar condicionado pode, por vezes, compensar o tempo, sendo muito forte.

As luxuosas estâncias balneares à beira -mar do Mar Vermelho são mais bem aproveitadas na época baixa, quando os preços também são mais baixos.

janeiro é geralmente o mês mais fresco do ano, com temperaturas a rondar os 18-20 graus Celsius. O inverno é a estação ideal para desfrutar das muitas actividades ao ar livre da Arábia Saudita, desde caminhadas em sítios arqueológicos históricos até à observação de estrelas no deserto.

Julia Buckley, da CNN, contribuiu com a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com