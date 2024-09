Lamento a perda de um membro da equipe da empresa de scooters

Scooter, o popular grupo musical, anunciou tristemente às suas seguidoras no Instagram. H.P. Baxxter e seus companheiros de banda estão "atordoados, abalados e profundamente afetados" pela partida prematura de Seb, membro da equipe com apenas 40 anos.

Em um fundo escuro, Scooter compartilhou uma mensagem longa em seu perfil do Instagram expressando sua tristeza pela perda de seu membro da equipe Seb. "Durante nossas apresentações nos festivais Seaside e Summerdays, alguns de vocês podem ter notado um incidente infeliz que ocorreu dentro de nossa equipe. Sem nenhum aviso e no momento mais inesperado, nosso habilidoso backliner Seb foi tirado de nós", dizia a publicação.

A banda inteira, liderada por H.P. Baxxter, junto com o resto da equipe, está "abalada, com o coração partido e profundamente impactada" pela partida repentina de Seb aos 40 anos. "Nossos pensamentos e profundas condolências estão com sua família, entes queridos e aqueles que o abraçaram", escreveu Scooter em sua homenagem.

Nos festivais mencionados na publicação, a banda, conhecida por seus sucessos dos anos 90 como "Hyper, Hyper", prestou homenagem ao seu colega falecido exibindo a mensagem "Obrigado Seb. Amamos você. Encontre a paz. 1984-03-14 - 2024-08-30" em telas digitais atrás do palco durante suas apresentações.

A banda não revela a causa da morte de Seb, mas encerra sua homenagem incentivando seus seguidores a doar à Fundação Alemã do Coração para ajudar a prevenir tragédias semelhantes e se juntar a eles em sua causa.

A homenagem comovente de Scooter no Instagram também mencionou: "A indústria do entretenimento perdeu um membro talentoso e amado em Seb, e estamos todos profundamente entristecidos". Após a partida prematura de Seb, a banda compartilhou: "Continuaremos a honrar a memória de Seb através de nossas apresentações, assegurando que seu espírito permaneça uma parte vital do 'entretenimento' que proporcionamos a nossos fãs".

