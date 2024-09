Lady Gaga esclarece sua escolha de não contestar rumores que sugerem que ela se identifica como um homem.

Durante um episódio de "What's Next? The Future with Bill Gates", da Netflix, Lady Gaga abordou os boatos sobre sua identidade de gênero que circularam enquanto ela subia a escada do sucesso.

"Eu estive pelo mundo todo", disse Gaga a Gates. "Fiz turnês e promovi minha música, e em todas as entrevistas em que estive, havia essa coisa estranha na internet - 'Há rumores de que você é homem. O que você acha?'"

Em 2011, durante uma entrevista com Anderson Cooper no "60 Minutes", da CNN, Gaga teve uma resposta tranquila a tais questionamentos.

"Havia até aquele rumor de que você tinha uma parte masculina", afirmou Cooper.

"Talvez eu tenha", rebateu Gaga. "E daí? Não seria tão ruim, seria?"

Gates continuou: "A maioria dos artistas provavelmente teria emitido uma declaração desmentindo esses rumores. Mas você encontra humor neles".

Gaga respondeu de forma humorada: "Por que diabos eu iria perder tempo escrevendo um comunicado à imprensa sobre se eu tenho uma parte íntima ou não? Meus fãs não se importam, e eu também não".

Gaga explicou ainda sua razão para não abordar esses rumores durante sua conversa com Gates.

"O motivo pelo qual eu não abordei isso é porque eu não me senti uma vítima com essa mentira e pensei: E se uma criança estiver sendo acusada de algo assim? Eles poderiam pensar que uma figura famosa como eu sentiria vergonha. Eu já estive em situações em que desmentir um boato não foi benéfico para os outros".

A lendária performer já está acostumada com a frequente "desinformação" a seu respeito.

"Mentiras sobre mim foram impressas interminavelmente", disse Gaga. "Eu sou uma performer. Acho que é meio engraçado".

Apesar da constante desinformação sobre ela, Lady Gaga continua achando divertido. Sua abordagem única para lidar com rumores sobre sua identidade de gênero tem sido um espetáculo divertido para seus fãs.

