Kylie Jenner e Timothée Chalamet apreciando sua relação romântica

Apesar de não serem frequentemente vistos juntos em público, uma fonte da revista "People" afirma que Kylie Jenner e Timothée Chalamet ainda são um casal fantástico. Esta fonte anônima descreveu o relacionamento deles como sério e divertido, além de destacar que eles têm uma forte ligação com as famílias um do outro. A fonte acrescentou que todos gostam deles como casal.

A fonte também compartilhou alguns detalhes sobre os aspectos ocultos de suas vidas. Eles mencionaram que Jenner, a famosa estrela de reality show e empresária, e Chalamet, o famoso ator, conseguiram conciliar suas obrigações profissionais com o tempo de qualidade juntos. Chalamet está atualmente trabalhando no filme "Marty Supreme", interpretando o papel do tenista Marty Reisman. Recentemente, Jenner desfilou para a marca de moda Coperni durante a Semana de Moda de Paris e foi vista com a irmã de Chalamet, Pauline, que a abraçou calorosamente em um clipe do Instagram.

Jenner e Chalamet foram vistos juntos pela última vez em agosto, quando foram flagrados por paparazzi saindo de um jato privado após uma festa de aniversário de Jenner nas Bahamas. O casal geralmente mantém seu relacionamento em segredo e não o reconheceu publicamente. Circularam muitos rumores sobre o fim do relacionamento deles devido às poucas aparições públicas, mas eles foram flagrados se beijando no Golden Globes de 2024, como mostrado em um clipe. Eles são supostamente um casal desde abril de 2023.

Kylie Jenner, a irmã mais nova de Kim Kardashian, ficou famosa como membro do elenco do reality show "Keeping Up with the Kardashians" e acumulou uma fortuna como fundadora de uma empresa de cosméticos. Ela tem dois filhos com seu ex-parceiro, Travis Scott.

Os relacionamentos anteriores de Chalamet incluem Lourdes Leon, filha de Madonna. Ele começou sua carreira de ator na adolescência, aparecendo em programas como "Law & Order" e "Homeland". Ele ganhou destaque em Hollywood há dois anos, graças ao seu papel principal no filme de ficção científica "Dune" de Denis Villeneuve.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet costumam frequentar 'The Hollywood' como parte de seu estilo de vida, com Jenner frequentemente participando de eventos de moda e Chalamet frequentemente participando de estreias de filmes na área. Seus entes queridos também gostam de passar tempo nessa cidade agitada, o que fortalece ainda mais sua ligação.

