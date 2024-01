Kelly Clarkson explica porque precisava de um "novo começo" em Nova Iorque

A cantora e apresentadora de talk shows, que é mãe da filha River Rose, 9 anos, e do filho Remington Alexander, 7 anos, mudou-se recentemente com a família da Califórnia para Nova Iorque, depois de o seu casamento com o ex-marido Brandon Blackstock ter chegado ao fim.

"Eu era muito infeliz em Los Angeles e já o era há vários anos. Precisava de um novo começo", disse ela à People.

Clarkson disse que pediu à NBC para mudar o "The Kelly Clarkson Show" para o outro lado do país com ela para ajudar a facilitar essa mudança.

"Dissemos à NBC: 'Não estou a tentar parecer ingrata, mas já não posso ficar aqui por causa da minha saúde mental, por mim e pelos meus filhos'. Eles também não estavam a ir bem", disse Clarkson sobre os seus filhos. "Nos últimos anos, eu só aparecia, sorria e fazia o que era suposto fazer, mas só se pode compartimentar durante um certo tempo até se quebrar."

Clarkson disse que a energia de Nova Iorque a reanimou e que agora está num lugar muito melhor.

"Vamos passear com os cães algumas vezes no parque. Vamos comer um gelado, porque a minha filha vai-me cansar. Vamos fazer slime e vamos ao museu", diz ela sobre a sua vida na cidade.

Todos os passeios pela cidade também não prejudicam, acrescentou Clarkson.

"Caminhar na cidade é um exercício e tanto", disse ela. "E estou a gostar muito de saunas de infravermelhos neste momento. E acabei de fazer um mergulho frio porque toda a gente me desgastou."

"The Kelly Clarkson Show" acaba de ser nomeado para o prémio Critics Choice de melhor programa de entrevistas. Clarkson disse que se sente mais presente no trabalho hoje em dia.

"Eu estava passando por alguns anos realmente difíceis, e mesmo na primeira temporada foi difícil a portas fechadas", disse ela. "Só para poder entrar na quinta temporada sentindo-me bem e sabendo que meus filhos se sentem bem - e a poeira baixou. A quinta temporada é a minha primeira temporada em que estou a desfrutar de cada minuto."

Fonte: edition.cnn.com