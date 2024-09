- Katy Perry inspira Orlando Bloom a lidar com as tarefas domésticas de uma forma única.

Katy Perry não foge de falar sobre amor, vida e, mais especificamente, sexo no podcast "Call Her Daddy" com a apresentadora Alex Cooper. Como cantora que está com o ator Orlando Bloom há oito anos, ela até o chama de "cavalo selvagem" em certo ponto. Mas o que é ainda mais intrigante é a história por trás das câmeras.

Assim como muitos casais, Katy Perry e Orlando Bloom dividem algumas responsabilidades domésticas e não recorrem apenas à equipe. Embora às vezes haja uma discussão entre eles sobre quem limpa a cozinha, Orlando Bloom pode achar que vale a pena se isso significa receber uma certa recompensa de Perry. Ela conta à apresentadora: "Se eu descer as escadas e encontrar a cozinha limpa, com todas as louças lavadas e os armários fechados, então ele deveria estar preparado para uma pequena surpresa".

Perry vai além, expressando que aprecia mais quando ele lava as louças do que quando recebe um presente extravagante. "Não preciso de um carro esportivo vermelho brilhante! Posso sair e comprar um.only limpa a bagunça. E por isso, eu lhe darei uma pequena surpresa". Esta declaração deixa Cooper momentaneamente sem palavras, mas Orlando Bloom já havia falado abertamente sobre a vida sexual deles com a cantora de 39 anos no passado. Em uma entrevista ao "Guardian", ele mencionou que a vida sexual deles havia diminuído logo após o nascimento de sua filha.

Agora, sua filha Daisy Dove tem quatro anos, e parece que as coisas estão de volta aos trilhos. O casal está noivo desde 2019, mas ainda não se casou publicamente. Quando perguntada sobre o tipo de homem que ela gostava antes de Orlando Bloom, Katy responde francamente: "Não sou mais atraída por indivíduos autocentrados". Isso leva naturalmente a uma discussão sobre sinais de alerta em relacionamentos. Perry diz que alguém que consistentemente ultrapassa os limites, a emociona e acha que conhece você melhor do que você mesmo é um grande sinal de alerta para ela.

+++ Também Leia +++

Rapper Nelly lançado um vídeo explícito no Instagram

Kourtney Kardashian revela que sexo rápido e terapia reacenderam seus sentimentos

Gêmeas Playboy Shannon admitem que encontros sexuais com Hefner pareciam estupro

"Eu não vou mentir", Katy confessou durante o podcast que acha mais recompensador quando Orlando Bloom mantém a cozinha limpa, sugerindo uma surpresa especial em troca. Mais tarde na conversa, ela revelou que não é mais atraída por indivíduos autocentrados, destacando a importância do respeito mútuo nos relacionamentos.

Leia também: