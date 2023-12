Kathy Griffin pede o divórcio do marido Randy Bick

Griffin citou "diferenças irreconciliáveis" como motivo da separação, de acordo com documentos judiciais obtidos pela CNN.

Bick, que está em marketing e gestão, e Griffin estão casados há quase quatro anos.

Griffin anunciou o seu noivado na véspera de Ano Novo de 2019 e casou-se pouco depois da meia-noite de 1 de janeiro de 2020, na Costa Oeste, numa cerimónia surpresa.

Lily Tomlin foi a sua oficiante.

De acordo com os documentos do tribunal, o casal assinou um acordo pré-nupcial antes do casamento, que Griffin pediu ao tribunal para fazer cumprir.

A data de separação, segundo o seu processo, é 22 de dezembro de 2023.

Griffin e Bick estavam juntos desde 2011.

Griffin foi anteriormente casado com Matthew Moline por cinco anos. Separaram-se em 2005.

Cheri Mossburg e Lisa Respers France, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com