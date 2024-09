Kate Winslet, apesar do seu papel principal no icónico filme "Titanic", nunca tinha visto o naufrágio antes da sua recente visita.

Até agora, o filme "Titanic" de James Cameron continua a ser um dos mais bem-sucedidos financeiramente da história do cinema. A carreira de Kate Winslet decolou com esse filme, transformando-a quase da noite para o dia em uma sensação global. No entanto, em uma entrevista recente, ela confessou que nunca conseguiu assistir ao filme inteiro do começo ao fim.

Famosa por suas performances emocionais, Winslet atualmente estrela o filme "The Photograph", interpretando a papel da antiga correspondente de guerra Lee Miller com intensidade.

Durante uma entrevista com o "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) para promover seu novo papel, ela também discutiu seu trabalho em "Titanic", um blockbuster lançado em 1997 que ainda ocupa o quarto lugar na lista dos filmes que mais arrecadaram de todos os tempos. Apesar de seus papéis anteriores em filmes como "Heavenly Creatures", "Sense and Sensibility" e "Hamlet", e seus sucessos posteriores em filmes como "Revolutionary Road", "Carnage" e "The Reader", para muitos, Winslet sempre será associada ao seu papel como Rose DeWitt Bukater, o interesse amoroso trágico de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) que perece enquanto o Titanic afunda no mar gelado.

Enquanto milhões de espectadores foram emocionados às lágrimas por "Titanic", Winslet confessou uma verdade surpreendente em sua entrevista à FAZ: "Eu nunca assisti ao filme inteiro".

Fome

Winslet tentou assistir ao filme inteiro duas vezes, mas não conseguiu em nenhuma das duas tentativas. Isso aconteceu pela última vez em 2012, quando "Titanic" foi relançado em uma versão revisada em 3D, e ela foi obrigada a assistir a uma sessão com seus filhos. De acordo com ela, "Um dos meus filhos estava com fome, então tivemos que sair cedo, talvez depois de dois terços".

Winslet esclarece que sua decisão não foi motivada pelo fato de não gostar do filme. "Titanic" ainda ocupa um lugar especial em seu coração hoje, assim como durante as filmagens. No entanto, ela compartilha que não assiste a nenhum de seus filmes mais de uma vez. "Titanic" não é uma exceção. Ela descreve a experiência como estranha e abstrata. "Eu não conheço nenhum ator que goste de assistir a si mesmo em um filme", ela acrescenta, sugerindo que pode nunca ver a história de Jack e Rose chegar ao fim.

Apesar de sua popularidade duradoura e de seu papel influente nele, Kate Winslet nunca conseguiu assistir à versão completa do filme "Titanic", no qual ela estrelou ao lado de Leonardo DiCaprio. Em uma entrevista recente, ela explicou que a fome causada por um de seus filhos levou a uma saída antecipada durante uma sessão de 2012 do relançamento em 3D.

