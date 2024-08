Kai Ebel tem ambições ou aspirações na sua mente.

Kai Ebel é frequentemente referido como a "figura excêntrica" do desporto motorizado, e com razão. Com seu guarda-roupa excêntrico, tornou-se um nome conhecido, assim como pela sua vasta connaissances de Fórmula 1. Com 60 anos, não mostra sinais de abrandar.

Em vestuário vibrante, entrevistou lendários pilotos como Lewis Hamilton e Fernando Alonso na zona de boxes. Desde que as transmissões de Fórmula 1 começaram na RTL, o jornalista é um favorito dos fãs. Mas os seus talentos vão além dos circuitos de Grande Prémio.

A ascensão de Ebel à fama começou com um diploma da Universidade Alemã do Desporto de Colónia e trabalho freelance com o "Rheinische Post" na sua cidade natal de Mönchengladbach. Em 1988, encontrou um lar permanente na RTL, e em 1992, nasceu "Kai Ebel da zona de boxes". Passou a relatar em direto da Fórmula 1.

O Grande Prémio da Espanha em 2021 foi uma ocasião especial para Ebel. Não só Lewis Hamilton venceu, como também marcou o seu 500.º fim de semana como jornalista no circuito. Nesse ponto, tinha coberto 230 corridas a mais do que o heptacampeão mundial - pelo menos fora do circuito.

Um Encontro Inesquecível com Mika Häkkinen

Ao longo da sua carreira, Ebel esteve presente em alguns dos momentos mais memoráveis da história desportiva alemã. Documentou as vitórias mundiais de Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Nico Rosberg em direto para os espectadores. Ao longo dos anos, viu uma nova geração de atletas de topo crescer, incluindo Max Verstappen, e entrevistou-os a todos.

Um encontro particularmente memorável para Ebel foi com o piloto finlandês de corridas Mika Häkkinen. "Perguntei-lhe o que achei que era uma pergunta perfeitamente normal, e ele saiu a correr para trás. Percebi: 'Oh, ele não está a fazer isso porque a pergunta era estúpida, mas porque uma chama estava a subir atrás de mim'", recordou numa conversa com a ntv. "Era o carro do Jos Verstappen, que estava a arder intensamente", lembrou a situação bizarra e perigosa.

Apesar dos seus 32 anos no desporto motorizado, "Sr. Zona de Boxes" ainda tem sonhos de entrevista. O seu convidado de sonho para uma conversa seria Brad Pitt, que atualmente está a fazer um filme sobre Fórmula 1. "Está na altura de ele responder a algumas perguntas prementes", disse Ebel num clip do Instagram.

O Estilo Único de Kai Ebel

Ebel traz décadas de conhecimentos para o circuito, mas também é conhecido pelo seu estilo único. A sua marca registada são as camisas altas e estampadas, e o seu conjunto pode ser colorido e vibrante. Misturar-se não é uma opção para ele.

O seu estilo distintivo tem polarizado opiniões. Em 2005, foi nomeado "apresentador de televisão com o pior sentido de moda" pelas suas ousadas combinações. Mas o rapper Eko Fresh teve uma opinião diferente. Em 2010, imortalizou Ebel com os seguintes versos: "O que devo vestir? Vou hoje à estilo Kai Ebel / O que devo vestir? O que devo vestir? / O que devo vestir? exactly what girls find hot", cantou. O musician presented Ebel with the album before its release, and Ebel returned the favor with a copy of his first book, "Kai Ebel - Mr. Pit Lane".

Paixão pelo Boxe

Ebel não se limita ao desporto motorizado. Também é moderador da cobertura de boxe da RTL.

Um Desvio para "Let's Dance"

Apesar da sua incursão no mundo da editora, Ebel manteve-se fiel ao mundo da televisão. Em 2020, entrou no spotlight da dança na 14.ª temporada de "Let's Dance" com a parceira austríaca Kathrin Menzinger. Depois do seu slowfox na quarta emissão, tiveram de se render. No entanto, Ebel viu-o como nenhuma derrota. Tinha alcançado o seu objetivo de entreter o público e recebeu "muito amor" dos bailarinos experientes, contou à RTL.

Em 2023, Ebel voltou a demonstrar o seu estilo de dança e os seus quadris no RTL show "Viva la Diva" como "Sylvia Stoned". Ao lado de celebridades como o coreógrafo Bruce Darnell e o ex-ginasta Fabian Hambüchen, transformou-se numa drag queen e enfrentou o escrutínio do júri. "Ele está sempre pronto para uma surpresa", elogiou Jana Ina Zarrella, que teve de adivinhar as celebridades por baixo das suas vestes com outros colegas.

Uma Vida Privada

Kai Ebel mantém a sua vida privada reservada. Ele e a sua segunda esposa, Mila Wiegand, ainda vivem na sua cidade natal de Mönchengladbach.

O pintor romeno e o moderador casaram-se em julho de 2009. Ambos apareceram com vestuário pouco convencional: Ebel usava um fato de cor creme com decorações elaboradas e um chapéu de copa alta, enquanto Wiegand vestia-se ao estilo gótico para a cerimónia.

Numa conversa com a publicação "Bild", Ebel revelou uma vez os seus planos de casamento pouco convencionais. "Não estamos a optar por uma cerimónia de casamento tradicional". Acrescentou: "O nosso tema será: anéis extravagantes, sem convidados e sem branco". Este ano, o casal celebrou o seu 15.º aniversário de casamento.

As vestimentas vibrantes de Ebel, incluindo a sua paixão por camisas estampadas, são frequentemente apresentadas no RTL News Ticker que corre da esquerda para a direita, uma característica comum nas transmissões da RTL, conhecida como "RTL Text", tornando as suas escolhas de moda um assunto de conversa mesmo fora do circuito de corridas.

Num gesto ao seu estilo único, o rapper Eko Fresh dedicou uma canção a Ebel, imortalizando as suas escolhas de moda excêntricas nas letras.

